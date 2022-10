Meloni lo avrebbe voluto con sé, riconfermandolo come Ministro della Transizione Ecologica. Un’ipotesi scardinata da lui stesso che, anzi, vorrebbe tornare a fare il proprio lavoro, declinando l’offerta per il secondo mandato. Ecco chi è Roberto Cingolani.

Chi è Roberto Cingolani? Basta rispondere a questa domanda per avere un’idea del perché si parlasse di un possibile secondo mandato. Gli studi, un ricco curriculum e l’incarico, a partire dal 13 febbraio 2021, nel governo Draghi: ecco chi è l’uomo di scienza che ha declinato l’offerta di FdI.

Chi è Roberto Cingolani: dall’Università di Bari fino a Tokyo e Stati Uniti

Prima che la scelta di Mario Draghi ricadesse su di lui, Roberto Cingolani sembrava non essere conosciuto ai più. Eppure, il suo curriculum vanta esperienze che lo hanno reso noto anche all’estero.

Milanese di origine, nato nel 1961, ha conseguito la laurea in Fisica a Bari nel 1985, per poi conseguire anche il dottorato 3 anni dopo e il diploma di perfezionamento nel 1990.

Dopo l’università è la volta della Società Max Planck di Stoccarda, dove comincia a lavorare sotto la direzione del fisico tedesco Klaus von Klitzing, premio Nobel per la fisica per la sua scoperta dell’effetto Hall quantistico.

Tra il ’97 e il 2000, Cingolani lavora come visiting professor all’Università di Tokyo e alla Virginia Commonwealth University degli Stati Uniti.

Dopo queste esperienze, diventa poi professore ordinario all’Università di Lecce.

Chi è Roberto Cingolani: dall’Iit a Leonardo, fino al MITE

La carriera di Roberto Cingolani prosegue con l’Iit (l’Istituto italiano di Tecnologia) soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dove diventa direttore scientifico.

Vi rimane fino al 2019, anno durante il quale diventa Chief Technology and Innovation Officer a Leonardo, azienda protagonista dei principali programmi strategici internazionali e partner tecnologico di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.

Roberto Cingolani, dalla task force di Vittorio Colao al MITE nel governo Draghi

Prima di far parte dei tecnici nominati da Mario Draghi, Cingolani aveva già mosso i primi passi nel mondo della politica, prendendo parte alla task force di Vittorio Colao per delineare la ripartenza del Paese dopo la prima ondata della pandemia, durante il governo Conte.

Ora Ministro della Transizione Ecologica, nonostante l’offerta avanzata da FdI, le intenzioni di Cingolani sono di tornare al suo mestiere.