All’età di 87 anni ci lascia Leonardo Del Vecchio, uno dei più grandi imprenditori italiani, presidente di EssilorLuxottica e fondatore della celebre Luxottica.

La notizia della morte arriva il 27 giugno dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da tempo.

Secondo la classifica dei miliardari 2022 stilata da Forbes, Del Vecchio è il secondo uomo più ricco d’Italia quest’anno.

Ma chi era davvero il multimiliardario italiano? A quanto ammonta il suo patrimonio netto?

Chi era Leonardo del Vecchio? Dall’ascesa alla condanna per frode fiscale

Leonardo Del Vecchio, uno dei più noti e importanti volti dell’imprenditoria italiana, si è spento oggi poco dopo aver compiuto 87 anni a Milano.

Noto per aver fondato Luxottica è anche colui che ha condotto la fusione dell’azienda con il brand francese Essilor, da cui è nata la EssilorLuxottica di cui lo stesso era presidente. La famiglia vanta in verità anche partecipazioni massicce nel gruppo Assicurazioni Generali.

Figura che ricalca “il sogno a italiano”, nasce a Milano e lavora per anni in fabbrica come operaio fin quando nel 1958 non apre una bottega dove produce montature per occhiali in provincia di Belluno.

La piccola bottega nel 1961 sarà la Luxottica S.a.s., un’azienda che vanta 14 dipendenti, ma Del Vecchio è ambizioso e l’azienda si espande.

Arriviamo al 1981 quando Luxottica è pronta per il mercato americano e ottiene un prestito dal Credito Italiano con cui acquistata Avantgarde un brand statunitense di occhiali.

Nel 1990 l’azienda è diventata talmente grande da essere quotata a Wall Street. 14 anni dopo nel 1995 risulta il più grande distributore del mondo e nel 2000 ottiene anche la quotazione sulla borsa di Milano.

In questa vita fatta di successi esiste però anche una parentesi meno positiva, perché nel 2008 viene indagato dalla commissione tributaria di Belluno per frode fiscale e condannato al risarcimento di 20,4 milioni di euro.

A quanto ammonta il patrimonio netto della famiglia Del Vecchio

La classifica degli uomini più ricchi al mondo 2022 stilata da Forbes vede Leonardo Del Vecchio e ora i suoi eredi al secondo posto nella lista dei patrimoni più consistenti d’Italia, dietro solo a Ferrero.

Il valore netto è stato stimato a 24,7 miliardi di dollari, che lo pone secondo nel Bel Paese e al 52esimo posto nella classifica dei miliardari in giro per il mondo.

Leggi anche: Aziende più ricche del mondo: ecco le prime 10!

Vita privata e testamento dell’uomo che ha sposato due volte la stessa donna

Il fondatore di Luxottica, che ha tre matrimoni alle spalle, lascia ben sei figli e una moglie a spartirsi il patrimonio. La vita privata del personaggio è nota anche perché ha sposato due volte la stessa donna, Nicoletta Zampillo, con cui è stato in unione fino alla morte.

La divisione non dovrebbe comunque creare querelle legali poiché è noto che l’imprenditore ha più volte messo mano al testamento.

Le ultime volontà indicano che il 25% del capitale sarà l’eredità esclusiva della moglie Nicoletta Zampillo, e la restante parte, cioè il 75% delle partecipazioni azionarie dovrà essere diviso tra i figli in parti uguali. Alla moglie resta quindi la partecipazione maggiore.

Leggi anche: Musk uomo più ricco al mondo. Ecco i 52 italiani miliardari

Ville in America, Ferrari, Yacht e jet privato: un uomo che non si è fatto mancare nulla

Ma oltre alle partecipazioni azionarie la famiglia del Vecchio vanta anche un vasto patrimonio immobiliare. Lo stesso è stato spesso definito il Re del mattone anche per i suoi investimenti in questo senso è possiede il 28% delle azioni della Covivio sa.

La residenza principale della famiglia è un’abitazione degli anni ‘20, Palazzo Vidia, che si trova a Milano, ma vanta numerose proprietà anche in America e, sembra, una in Costa Azzurra.

Lascia anche alcune Ferrari, tra cui Laferrari, un modello rarissimo del valore di 1,4 milioni di dollari.

Non poteva infine mancare ad un miliardario una barca è infatti possiede lo yacht Codecasa Moneikos, oltre che un jet privato. Possiamo dire insomma che è tra i miliardari che non si sono fatti mancare nulla dalla vita, a differenza di quello che millantano una vita frugale.