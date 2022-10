Mancano meno di dieci giorni alla prima riunione di Camera e Senato.

Il nuovo Parlamento eletto domenica 25 settembre si riunirà per la prima volta giovedì 13 ottobre.

Nel corso della prima seduta verranno eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato. Ovvero coloro che succederanno a Montecitorio a Roberto Fico e a Palazzo Madama a Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Se da un lato impazza il toto ministri di quello che con ogni probabilità sarà il governo guidato da Giorgia Meloni, sotto traccia tra i partiti esiste anche un dibattito su chi andrà ad occupare i due ruoli apicali a Camera e Senato. Vediamo i nomi che sono in campo.

Presidenza Camera e Senato: le regole sulla seduta di giovedì 13 ottobre

Intanto va segnalato che ci sono regolamenti diversi tra Camera e Senato per stabilire chi sarà alla presidenza della prima seduta.

Alla Camera, i regolamenti stabiliscono che a presiedere la prima seduta sarà il deputato più anziano per elezione tra i vice-presidenti della legislatura precedente. In questa occasione si tratta di Ettore Rosato, deputato di Italia Viva Terzo Polo, oltretutto il "padre" della Legge Elettorale con la quale si è votato alle elezioni del 25 settembre.

Al Senato invece i regolamenti stabiscono che il ruolo di presidenza della prima seduta venga affidato alla persona più anziana presente nell'assemblea. Il ruolo sarebbe quindi previsto per l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che ha 97 anni. Le sue attuali condizioni di salute fanno però pensare che non sarà presente al Senato nella giornata del 13 ottobre.

Quindi il compito di presiedere la prima seduta dovrebbe passare alla seconda persona più anziana presente in Parlamento, ovvero la senatrice a vita Liliana Segre che ha 92 anni. I presidenti provvisori, Rosato da un lato e Segre dall'altro dovranno poi proclamare i presidenti eletti.

Elezione presidenti Camera e Senato: sarà la prima storica riunione a Parlamento ridotto

Quelle del 13 ottobre saranno due riunioni del Parlamento per certi versi "storiche". Infatti sono le prime dopo la Riforma Costituzionale voluta in primis dal Movimento 5 Stelle che ha portato al taglio dei parlamentari.

Non ci saranno più 630 parlamentari alla Camera ma 400 e non ci saranno più 315 senatori a Palazzo Madama ma 200.

Presidenza Camera e Senato: si va verso la scelta di un presidente a testa a Lega e Forza Italia

La scelta dei presidenti di Camera e Senato è il primo atto della nuova legislatura.

Nei giorni scorsi era trapelata la notizia che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e premier in pectore, fosse disponibile a lasciare una delle due presidenze delle Camere ad un esponente dell'opposizione.

Una pratica che era solita essere attuata nella cosiddetta Prima Repubblica che poi non ha avuto continuità nelle ultime legislature. L'ipotesi sembra essere al momento tramontata con le due presidenze delle Camere che molto probabilmente ad esponenti di maggioranza di Lega e di Forza Italia.

L'ipotesi di dare a esponenti di Lega e Forza Italia la presidenza di Camera e Senato, non è malvista nemmeno in Fratelli d'Italia, partito che ha dominato le ultime elezioni politiche con il suo 26%, che in questo modo avrebbe gioco più facile con gli alleati. Avendo due cariche di estrema visibilità Lega e Forza Italia potrebbero avere meno pretese di ministeri pesanti in occasione della formazione del Governo.

Elezione Presidente del Senato: i nomi in ballo

Nel caso si andasse verso questo schema Forza Italia avrebbe alcuni nomi da spendere per la presidenza dell'aula a Palazzo Madama. Sembra improbabile una rielezione dell'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, eletta all'uninominale in Basilicata.

Un altro nome spendibile potrebbe essere quello di Anna Maria Bernini, data anche tra i possibili ministri del futuro Governo. Naturalmente anche il nome dello stesso Silvio Berlusconi va inserito in questa lista. Il ruolo di seconda carica dello Stato Berlusconi lo ha a più riprese escluso per se stesso ma potrebbe non essere detta l'ultima parola in merito.

Per la Lega potrebbe ambire al ruolo di presidente del Senato Roberto Calderoli, parlamentare di lungo corso e grande esperto anche di regolamenti parlamentari.

Ovviamente se non dovesse andare in porto questo schema e Fratelli d'Italia dovesse fare da "asso pigliatutto", il nome più spendibile potrebbe essere quello di Ignazio La Russa.

Nei giorni scorsi, come detto, era stata fatta l'ipotesi di un nome dell'opposizione per la presidenza del Senato. E si era fatto il nome di Pierferdinando Casini, eletto col Pd a Bologna, una lunga militanza in passato nel centrodestra e in ottimi rapporti con Matteo Renzi, tra i principali esponenti del Terzo Polo. Ma questa ipotesi al momento sembra essere in forte ribasso.

Elezione Presidente della Camera: i nomi in ballo

Per quel che riguarda la Camera dei Deputati a succedere a Roberto Fico, che non sarà in Parlamento vista la decisione del Movimento 5 Stelle di non rincadidare deputati e senatori che hanno già fatto due legislature, potrebbe essere in caso di un esponente azzurro a Palazzo Madama, un esponente della Lega.

Si parla nel caso di Giancarlo Giorgetti, uno dei più importanti esponenti del Partito di Matteo Salvini dato però anche in una possibile permanenza al Ministero dello Sviluppo Economico. Si parla anche di Riccardo Molinari, esponente della Lega e fedelissimo di Salvini appena rieletto nel collegio uninominale di Alessandria.

Per Forza Italia - in caso di schema con Calderoli presidente del Senato - si parla con insistenza di Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi, candidato anche a diversi ruoli nel possibile futuro governo.

Per Fratelli d'Italia, in caso di disegno diverso dall'ipotesi precedente, se non andrà al Governo si parla anche del deputato Fabio Rampelli, nella precedente legislatura vicepresidente della Camera dei Deputati e rieletto nel collegio Roma Municipio V.