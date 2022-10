Chi è Chiara Colosimo la favorita al Ministero dello Sport molto vicina a Giorgia Meloni

Riaprono le porte del Ministero dello Sport. L’annuncio di Francesco Lollobrigida non lascia alcun dubbio. In corsa per la poltrona del nuovo dicastero la giovane Chiara Colosimo, eletta tra le file di Fratelli d’Italia e molto vicina agli ambienti di Giorgia Meloni. Ecco chi è la Meloniana Chiara Colosimo in pole per il nuovo Ministero.

Riaprono le porte del Ministero dello Sport. L’annuncio di Francesco Lollobrigida esponente di Fratelli d’Italia a Gr Parlamento non lascia alcun dubbio. In corsa per la poltrona del nuovo dicastero la giovane Chiara Colosimo, eletta tra le file di Fratelli d’Italia e molto vicina agli ambienti di Giorgia Meloni. Ma chi è la giovane Meloniana favorita per il nuovo Ministero?

Al via le consultazioni per la formazione del nuovo Governo e il toto ministri impazza. Mentre certi sono alcuni ministeri, altri saranno di nuovo costituzione o comunque verranno ripristinati dal neo governo Meloni, tra i quali quello dello Sport.

Ad annunciarlo Lollobrigida, che ha dichiarato la quasi sicura creazione del nuovo Ministero dello Sport e della gioventù. Secondo il toto Ministri di questi giorni in pole position per occupare la poltrona del nuovo dicastero c’è la giovane Chiara Colosimo.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla meloniana Chiara Colosimo, giovane deputata di Fratelli d’Italia e “sorellina” di Giorgia Meloni.

Chiara Colosimo, giovane deputata di Fratelli d’Italia nasce a Roma il 2 giugno 1986 e cresce nel quartiere della Balduina.

Conseguita la maturità classica si iscrive alla facoltà di scienze politiche alla Luiss Guido Carli di Roma, senza però terminare gli studi.

Eletta come consigliere regionale del Lazio nelle file di Fratelli d’Italia il 4 marzo del 2018, oggi con le elezioni politiche del 25 settembre entra in Parlamento per la prima volta sedendo tra i banchi della Camera dei Deputati tra le file dello stesso partito di Giorgia Meloni.

Chiara Colosimo e la sua passione per la Politica

Chiara Colosimo, candidata ad occupare la poltrona del nuovo Ministero dello Sport e della gioventù scopre la sua passione politica già negli anni della scuola, tant’è che negli stessi anni, grazie all’elezione nella consulta del suo Istituto, entra in contatto con Azione Studentesca.

Nel 2008 diventa segretario giovanile di Azione Giovani Roma e nel 2009 viene eletta Presidente Regionale della Giovane Italia.

Nel 2010 diventa il consigliere donna più giovane della Regione Lazio, grazie alla vittoria di Renata Polverini che l’aveva inserita nel suo listino bloccato.

Nel governo Regionale di Renata Polverini a Chiara Colosimo viene affidata la vicepresidenza della Commissione Lavori pubblici e Politica della casa e Commissione Scuola, diritto allo studio, formazione professionale e università.

C’è da sottolineare che la Colosimo ha rinunciato al vitalizio e all’auto blu. Motivazione? La politica per lei è servizio.

Con la caduta della giunta regionale, a seguito dello scandalo Fiorito, viene nominata capogruppo regionale del Pdl che dopo pochi anni lascia aderendo al progetto di “Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

Molte le cose che la accomunano con Giorgia Meloni, tra le quali anche la possibile carica al dicastero dello sport, ricoperto anche dalla Meloni nel IV governo Berlusconi, dal 2008 al 2011.

Con le elezioni del 25 settembre 2022 risulta eletta nel collegio uninominale di Latina ereditando il collegio della stessa Meloni, dove raccoglie una valanga di voti, per la precisione il 54.51% dei consensi con 88.987 voti.

Da sempre al servizio del Partito, Chiara Colosimo si è anche occupata insieme e a Giovanni Donzelli dell’organizzazione degli eventi relativi a Fratelli d’Italia tra i quali spicca “Atreju”, una manifestazione politica giovanile di destra che si svolge dal 1998.

Curiosità e vita privata di Chiara Colosimo candidata a ricoprire la carica di Ministro dello Sport

Chiara Colosimo, candidata in pole alla poltrona del Ministero dello sport è una che di sport ne capisce, come dalla stessa molte volte. Ha sempre fatto sport fin da piccolissima, dalla ginnastica artistica al nuoto, per il quale ha conseguito tutti i brevetti.

Ma è lo sci la sua passione. Inizia a praticarlo all’età di tre anni e per questo è stata soprannominata “Tombina” dai suoi familiari. Ama anche il tennis e il pugilato che ha praticato per anni.

Adora la musica e la lettura, ma nulla si sa sulla sua vita privata.