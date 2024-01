Chiara Ferragni e i bond agli infermieri che hanno investito su di lei: cosa è successo

L'impero di Chiara Ferragni mostra nuove ombre: in un articolo, il Corriere della Sera ha spiegato la storia di questi due insoliti bond da 15 milioni di euro complessivi che sono stati "clonati" e sono finiti nel bilancio dell’Enpapi, l’ente previdenziale degli infermieri.

Che cosa significa e cosa è successo davvero? Ecco spiegata la storia dei bond e l'investimento degli infermieri su Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, la storia dei bond agli infermieri

L'operazione dei bond non coinvolge in nessun modo Chiara Ferragni, attualmente indagata per truffa aggravata, ma semplicemente coinvolge alcune società: si parla di due bond "clonati" e finiti nel bilancio dell'ente previdenziale degli infermieri. Ma che cosa significa?

Per chi non è avvezzo all'argomento, i bond - ovvero le obbligazioni - sono titoli di debito emessi da società o enti pubblici che danno al possessore il diritto di rimborso per il denaro prestato, oltre agli interessi.

Le obbligazioni originarie (2018 con scadenza 2025) di cui parla il quotidiano italiano, sono state emesse dalla società Alchimia di Paolo Barletta, cioè il principale socio (40%) di Fenice, azienda-chiave del "sistema Ferragni". Quest'ultima detiene il 32,5% del capitale mentre il resto è in mano ai soci storici Barindelli e Morgese.

Ma in realtà a fornire i fondi per l’operazione - come scrive il Corriere della sera - sono stati gli infermieri che di fatto hanno investito sulla crescita e sulle potenzialità di Chiara Ferragni.

I bond e i soldi agli infermieri: cosa è successo?

Barletta ha annunciato un accordo con Avm per la parziale cessione della quota di Fenice, che è la società titolare di tutti i brand della Ferragni. Ma a complicare la situazione è stato lo scandalo del pandoro Balocco, che ha segnato nettamente la reputazione e il seguito di Chiara Ferragni.

Subito dopo la stipula dell'accordo, Alchimia ha incrementato il capitale per accogliere Danilo Iervolino, socio di minoranza vicino a Barletta (ha versato 5 milioni per raggiungere il 4%): per farlo, però, aveva bisogno dell'approvazione del creditore pignoratizio, A.H. srl, che ha in pegno il 74% di Alchimia.

Qui vengono sollevati degli interrogativi sulla posizione di Barletta (che è vincolato) e sull'identità del suo creditore. E qui entrano in gioco i bond.

L'obiettivo di questo investimento - iniziato nel 2018 - secondo quanto scriveva all'epoca Anthilla Holding era "supportare Pmi operanti nell’economia reale (target potenziali nei settori technology, fashion, healthcare-biotech e lifestyle".

La Anthilla Holding e l'emissione dei bond

Anthilla Holding (a marzo 2018 e gennaio 2019) ha emesso i primi due bond per 15 milioni complessivi sottoscritti da Enpapi con scadenza nel 2025 e con un tasso fisso del 4% per i primi tre anni, del 5% per il periodo 2021-2022 e del 6% per il periodo 2023-2025.

Solo dopo è nata la holding Alchimia, il cui attivo principale è la partecipazione in Fenice.

A questo punto i 15 milioni di euro ricevuti dai medici vengono trasferiti ad Alchimia, tramite la sottoscrizione di altri bond di pari importo di quelli piazzati ad Enpapi, emessi nelle stesse date ma con una scadenza identica e un tasso di un punto percentuale superiore.

Quanto vale la società Fenice?

La società Fenice - che è la società titolare dei brand Chiara Ferragni - vale circa un quarto del patrimonio di Alchimia (30 milioni su 115).

La società ha molte partecipazioni all'estero, in particolare in Usa e Israele, e dalla fondazione ha realizzato quattro exit, tra cui Stardust parzialmente ceduta al gruppo Gedi.