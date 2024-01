Chiara Ferragni, emergono dubbi sulla collaborazione con Oreo: era davvero beneficenza?

Nuove accuse per Chiara Ferragni: il Codacons ha presentato un esposto per verificare la collaborazione con Oreo. Tanti i dubbi emersi sulla beneficenza.

Dopo il caso dl Pandoro Balocco, le uova di Pasqua e la bambola Trudi, emergono nuove accuse contro Chiara Ferragni: nel mirino delle indagini - avviate dal Codacons con al presentazione di un esposto all'Antitrust e in Procura - ci sarebbe anche la collaborazione con Oreo del 2020.

L'influencer aveva sponsorizzato i biscotti, spiegando che il ricavato delle vendite sarebbe andato interamente in beneficenza per la pandemia. Ma è davvero così?

Chiara Ferragni, dubbi sulla collaborazione con Oreo

Non c'è pace per Chiara Ferragni, che è finita nuovamente sotto indagine in merito ad alcuni dubbi sorti sulla collaborazione con Oreo.

Nel 2020, infatti, l'influencer aveva sponsorizzato la capsule collection con "messaggi rivolti al pubblico" nei quali, come si legge nell'esposto del Codacons, "si affermava che il cento per cento del ricavato delle vendite di tali abiti sarebbe andato in beneficenza per iniziative contro il Coronavirus".

L'associazione dei consumatori, che ah già provveduto a richiedere il rimborso del pandoro Pink Christmas, ha quindi spinto le autorità competenti a verificare i dati, le modalità di assegnazione delle donazioni arrivate e di uso dei fondi raccolti per la campagna Oreo.

Ferragni e Oreo, collaborazione a rischio?

Inoltre, il Codacons avrebbe richiesto "una istanza d'accesso all'azienda dolciaria finalizzata ad avere tutti i dati circa la campagna di solidarietà avviata con l'influencer" con l'operazione del 2020.

Infatti, l'associazione dei consumatori ha diversi motivi per pensare che tra Chiara Ferragni e l'azienda Oreo vi siano accordi e/o rapporti commerciali: basti guadare le etichette "Adv"(Advertising, ovvero pubblicità) inserite nelle storie Instagram dell'influencer per sponsorizzare i biscotti.

Ma era davvero beneficenza? Su questo ennesimo caso che coinvolge Chiara Ferragni indagheranno l'Antitrust e la Procura. Se anche questa operazione dovesse risultare dubbiosa, Chiara Ferragni potrebbe finire per perdere una ulteriore collaborazione dopo Safilo, Coca Cola e altri brand. Una caduta davvero pesante per l'influencer.

Nel frattempo le indagini sul pandoro e sulle uova di Pasqua proseguono: Chiara Ferragni e Alessandra Balocco sono ancora indagate per truffa aggravata. Al centro delle indagini ci sarebbero dei soldi illecitamente intascati dalla vendita del prodotto natalizio, che avrebbe dovuto avere destinazione benefica.

Chiara Ferragni e il parcheggio abusivo a Milano

E mentre i giornalisti continuano ad assediare il quartiere dove abita Chiara Ferragni, l'influencer finisce nuovamente al centro dell'attenzione per un parcheggio abusivo.

L'influencer è stata immortalata da "Striscia la notizia" con il Suv fermo con le quattro frecce in via Monte Napoleone, nel cuore della Milano della moda e da qui Vittorio Brumotti ha consegnato a Chiara la "merdina", l'oggetto che spetta solitamente a chi occupa la strada in posti riservati a disabili e pedoni.

E quando un ciclista fa notare all'influencer che non si mette la macchina in quel posto, lei risponde: "Ha ragione".