Chiara Ferragni, la nota imprenditrice digitale, ha deciso di accettare l’invito della senatrice a vita Liliana Segre. L’incontro tra le due si è svolto in gran segreto, tanto che la stessa senatrice confessa di non averlo detto nemmeno ai suoi figli.

La senatrice Liliana Segre, dopo un precedente invito pubblico rivolto alla nota imprenditrice Chiara Ferragni a partecipare al Memoriale della Shoah, dichiara:

"Sapevo che la signora Ferragni fa un lavoro molto importante, legato alla moda, ma so che tiene anche all'impegno sociale, assieme a suo marito Fedez. Sono contenta che abbia risposto al mio appello e che mi sia venuta a trovare a casa. Presto andremo assieme al Memoriale. "

Come si sarà svolto l’incontro? A raccontarlo è la senatrice, in un’intervista fatta alla Repubblica:

"C'eravamo sentite al telefono. Visto il clamore suscitato dalla mia proposta, abbiamo preferito tenere riservato l'appuntamento che avevamo preso, non l'ho detto nemmeno ai miei figli. Le ho raccontato che cos'è il Memoriale della Shoah e per quale motivo io ho voluto che fosse scritta la parola 'indifferenza' all'ingresso. Le ho anche detto la mia preoccupazione che quel luogo non sia abbastanza conosciuto. La Memoria va tramandata, penso soprattutto a quando non ci saranno più testimoni. - ha aggiunto Segre - Molti ci hanno lasciati, io ormai sono arrivata quasi ai 92 anni. Sono ancora vittima dell'odio, specie in rete. I leoni da tastiera sono molto accaniti contro questa donna ormai anziana, che evidentemente ritengono 'pericolosa'. Per questo è importante il mio dialogo con una donna come Chiara Ferragni, che può aiutare ad affrontare questi temi anche con i giovani che la seguono sui social. Chi meglio di lei?"

La senatrice spiega l’importanza della memoria. È importante il ricordo, soprattutto quando non ci saranno più testimoni, dice. Una chiara richiesta di aiuto e il desiderio di tramandare alle nuove generazioni i ricordi della Shoah. Un desiderio che vuole vincere anche la morte.

"A me preme che siano i giovani a fare vivere la Memoria di quel che è stato, la condanna per milioni di persone che avevano la sola colpa di esser nati. E Chiara parla con i giovani. Ho saputo che la stavano già cercando dopo che era andata agli Uffizi di Firenze, cosa che aveva portato un notevole aumento delle visite da parte dei ragazzi. - ha concluso Segre - Quando lei verrà a fare questa esperienza con me al Memoriale, lo conosceranno tante persone che oggi lo ignorano, come i turisti o i passeggeri della stazione. Gli studenti arrivano perché li portano i professori in gita scolastica. A me piacerebbe che venissero spontaneamente. Chiara Ferragni serve alla causa. Capite, io sono anziana, quando la mia voce non ci sarà più, dovranno essere i ragazzi a ricordare e tramandare"

Il suo obiettivo principale sarebbe quello di chiamare i giovani a visitare il Memoriale di loro spontanea volontà e la presenza dell’imprenditrice attirerebbe sicuramente l’attenzione. Ma verso chi o cosa i giovani saranno attratti?

Attirerebbe curiosi o giovani interessati a riscoprire veramente la storia della Shoah?

Ad ogni modo, l’incontro con la Ferragni è stato emozionante, come racconta l’imprenditrice in un post pubblicato sul suo account di Instagram:

“Dopo le nostre chiacchierate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito.”

Ma come sarà nata l’intera vicenda?

Per chi se la fosse persa, ve la raccontiamo brevemente.

La senatrice Liliana Segre aveva espresso, circa un mese fa, il desiderio di invitare l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni al Memoriale delle Shoah, ma sui social è scattata subito la polemica. L’obiettivo? Avvicinare il più possibile i giovani alla storia dell’olocausto.

Secondo la senatrice è necessario adattarsi ai tempi che cambiano, ma molti pensano che Chiara Ferragni non sia la figura più adatta. In un’intervista al Corriere della Sera, la senatrice confessa di essere rimasta molto colpita dall’attivismo della Ferragni e del marito Fedez:

“Trascorrendo molto tempo con i miei nipoti ho capito che il mondo è cambiato. E siccome oltre che intelligente e con 27 milioni di follower, Chiara Ferragni si è già impegnata con il marito Fedez in iniziative civili e sociali, ho pensato fosse la persona giusta da coinvolgere.”

Come avevamo scritto in un nostro precedente articolo, “che i tempi siano cambiati è assolutamente vero e che i giovani siano più attratti dal digitale e dai social lo è altrettanto, ma il memoriale della Shoah è uno degli eventi più conosciuti al mondo, che porta con sé immagini di morti, di sofferenza e di dolore. Siamo certi che la figura di Chiara Ferragni sia in linea con tutto questo?”

Inoltre, come potrebbe Chiara Ferragni avvicinare i giovani alla memoria dell’olocausto? La scuola non sta facendo abbastanza?

“Sono due cose diverse: nelle aule italiane ci sono insegnanti meravigliosi; - dice la senatrice - tuttavia, dobbiamo accettare i tempi in cui viviamo. Oggi si legge meno e tutti hanno in mano un telefonino. Sto semplicemente facendo il possibile per far conoscere il Memoriale. Un’altra cosa a cui terrei molto è che fosse meglio segnalato, più visibile dalla strada o affiggendo indicazioni al livello dei binari superiori della Stazione.”

Giovani disinteressati e superficali, ma sarà davvero così?

I ragazzi non leggono più. Sembrano essere molto più affascinati dai social, che dai libri, secondo la senatrice.

La realtà, però, è ben lontana da questo punto di vista. I giovani non sono così disinteressati alla cultura, alla storia o ai temi sociali, come si vuole far credere.

Ci sono tantissimi giovani impegnati in attività sociali e di grande impatto nel campo dei diritti. Lo dimostrano le recenti battaglie LGBTQI+, le battaglie femministe e la lotta al riconoscimento di diritti ancora oggi negati e non riconosciuti.

E lo strumento maggiormente utilizzato per diffondere la cultura della rivoluzione è proprio il social. “Il potere della condivisione”, come direbbe la Ferragni, è in grado di smuovere mari e monti. I giovani questo lo sanno e sono in grado di utilizzarlo con grande maestria, diversamente da molti adulti che invece lo stanno appena scoprendo.

Le nuove generazioni sono nate quando i social ed internet erano già presenti e la diffusione di certi temi attraverso questi canali ha potuto contribuire alla nascita di una sensibilità maggiore, diversa, soprattutto fra i giovani.

Quindi, i giovani in realtà sono molto vicini a certi temi, ma comunicano in maniera differente rispetto agli adulti. Più che Chiara Ferragni, per avvicinare i giovani alla storia della Shoah sarebbe necessario puntare su una comunicazione diversa.

L’opinione della senatrice riguardo i giovani ha scatenato, come ci si aspettava, un’onda di critiche verso una generazione per alcuni persa, superficiale e poco curiosa verso temi importanti.

“Il problema secondo me non è che Liliana Segre inviti Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah; la domanda che mi faccio io è che generazione è stata cresciuta, se ha bisogno che siano Chiara Ferragni o gli influencer in generale ad avvicinarla a certe cose.”

Ma la realtà è ben diversa.