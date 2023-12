Chiara Ferragni, chiesta la revoca dell'Ambrogino d'Oro per il caso Balocco

Guai in arrivo per Chiara Ferragni. Mentre l'Antitrust le ha consegnato una multa da 1 milione di euro per il caso del pandoro Balocco, un deputato di Fratelli d'Italia, appoggiato dal Codacons, ha chiesto la revoca dell'Ambrogino d'Oro.

Chiara Ferragni nel caos: chiesta la revoca dell'Ambrogino d'Oro

Nel 2020, Chiara Ferragni e Federico Lucia hanno ricevuto l'Ambrogino d'Oro per il loro impegno durante la pandemia da Covid-19. Si tratta di un'onorificenza molto importante, che la città di Milano assegna ai cittadini che si sono distinti durante l'anno. All'epoca, era stato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, a proporre la candidatura dei Ferragnez. Adesso, dopo il caso Balocco, è Riccardo Truppo, consigliere di Forza Italia, a chiedere la revoca del premio. Ha dichiarato:

Ritengo che si integrino tutti i presupposti previsti dal regolamento per l'assegnazione. Tra l'altro le notizie sulle uova non fanno altro che aggravare e confermare un quadro già sufficientemente triste e desolante.

Truppo proporrà una mozione per chiedere di “ripensare” l’assegnazione, chiedendo anche “un voto collettivo su questo”. Neanche a dirlo, la richiesta della revoca dell'Ambrogino d'Oro alla Ferragni è stata appoggiata dal Codacons, da sempre nemico giurato di Fedez. L'associazione dei consumatori ha presentato una "istanza al Comune di Milano affinché ritiri l'Ambrogino d'oro riconosciuto a Chiara Ferragni e Fedez nel 2020, e indagini a tappeto di Antitrust e Guardia di Finanza su tutto il settore degli influencer, un mondo opaco e poco trasparente che nel 2023 ha generato solo in Italia un giro d'affari da 348 milioni di euro".

Ambrogino d'Oro: il Codacons estende la richiesta anche a Fedez

Il Codacons, oltre ad appoggiare la richiesta della revoca dell'Ambrogino d'Oro a Chiara chiede che lo stesso provvedimento venga applicato anche a Fedez. L'Associazione dei Consumatori ha sottolineato che alla base della mozione c'è "lo scandalo sullo schema Ferragni" che l'imprenditrice applicherebbe insieme al marito a tutte le azioni benefiche. Le mosse dei Ferragnez, a loro dire, risultano "opache e ingannevoli a danno dei consumatori". Il Codacons ha dichiarato:

Gli elementi emersi fanno venire meno i requisiti alla base della concessione dell'Ambrogino d'Oro ai Ferragnaz da parte del Comune di Milano, e pertanto l'amministrazione deve provvedere al riesame dell'intero procedimento, valutando il ritiro del premio. Serve poi estendere le indagini a tutto il mondo degli influencer, che spesso pubblicizzano sui social resort di lusso e prodotti griffati senza informare correttamente gli utenti circa la natura promozionale dei post, e per capire se i proventi di tali attività siano registrate e regolarmente sottoposte a tassazione.

In difesa di Chiara e Federico si è espresso Alessandro De Chirico. Il capogruppo di Forza Italia ha dichiarato: