Chiara Ferragni, dopo il pandoro anche le uova di Pasqua: era davvero beneficenza?

Non è bastato il caso Pandoro Gate a fermare Chiara Ferragni, che con un video pubblicato sui social si è scusata pubblicamente per il suo "errore di comunicazione": alcuni hanno continuato a sostenerla, mentre in molti hanno attaccato l'influencer (ha perso 6 milioni di interazioni).

Ora sotto la lente ci sono le uova di Pasqua di Chiara Ferragni vendute in collaborazione con Dolci Preziosi: era davvero beneficenza?

Uova di Pasqua Chiara Ferragni, il caso

Chiara Ferragni ha ricevuto una multa dall'Antritust per il suo Pandoro, a causa della "comunicazione errata" ai consumatori: l'imprenditrice digitale si è scusata pubblicamente e ha deciso di devolvere in beneficenza 1 milione di euro per l'ospedale Regina Margherita. Ma tutto questo non è bastato.

AS pochissimi giorni di distanza dallo scandalo Pandoro Gate, la Ferragni viene investita di nuovo dalle polemiche, ma questa volta riguardo le sue uova di Pasqua vendute nel 2021 e 2022 con Dolci Preziosi.

Lo schema era lo stesso adottato con Balocco: uova di Pasqua a scopo benefico per sostenere “I bambini delle fate”, un’impresa sociale che crea percorsi di inclusione sociale per minori affetti da autismo.

A spiegare il caso è stato un articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano: era davvero beneficenza?

Uova di Pasqua della Ferragni: era davvero beneficenza?

Chiara Ferragni pubblicizzava, all'epoca, i prodotti pasquali con queste parole:

Le uova di Pasqua Chiara Ferragni x Dolci Preziosi *sosterranno *il progetto benefico "I Bambini delle Fate".

Un altro errore nella comunicazione? A fare luce sulla situazione è stata Selvaggia Lucarelli, che ha spiegato come lo schema utilizzato dall'influencer per sponsorizzare le sue uova fosse del tutto simile a quello usato con Balocco per il pandoro.

Come ha spiegato anche Franco Cannillo, l’imprenditore che ha acquisito Dolci Preziosi,

assolutamente non c’è nessuna correlazione tra le vendite delle uova e la donazione a "I bambini delle Fate". Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto.

Dunque anche con le uova di pasqua non c'è stata alcuna donazione da parte di Chiara Ferragni, che ha però incassato un ricco cachet.

Quanto ha guadagnano Chiara Ferragni con le uova di Pasqua

L'imprenditore ha lasciato anche qualche numero alla giornalista, spiegando come la Ferragni abbia ottenuto "a memoria" 500 mila euro nel 2021 e 700 mila euro nel 2022. "Poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto".

E la donazione benefica all'associazione "I bambini delle fate"?

Noi abbiamo stretto un accordo con Dolci Preziosi - ha spiegato l'imprenditore -. Loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite. Noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l’espressione ‘Sosteniamo i Bambini delle fate.

E infatti, continua ancora Cannillo:

“Sosteniamo” non vuol dire che se compri vai a sostenere la beneficenza. Significa che noi abbiamo fatto una donazione e lo comunichiamo.

Le donazioni sono state rispettivamente di 12 mila e 24 mila euro tra 2021 e 2022, e adesso - alla luce dei fatti - l'imprenditore si stupisce di quanto abbia incassato l'influencer, nonostante lo scandalo le sia costato molto dal punto di vista dei followers.