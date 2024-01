Chi è Christian Solinas: vita privata e curiosità sul governatore uscente della Sardegna

In politica dagli anni Novanta, Christian Solinas è il governatore uscente della Regione Sardegna. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua carriera, segnata anche da brutte vicende legali.

Christian Solinas: chi è il Governatore della Sardegna

Classe 1976, Christian Solinas è nato il 2 dicembre a Cagliari, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Negli anni Novanta è entrato in politica, venendo eletto consigliere comunale a Capoterra (CA) nel 1997. Nel 2001 si è nuovamente candidato alle elezioni ed è stato riconfermato, assumendo la carica di presidente del Consiglio Comunale.

Il 2004 è l'anno della nomina a presidente dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERSU), conferitogli dal presidente della Sardegna in accordo con il rettore dell’Università degli Studi di Cagliari. Quattro anni dopo, Solinas è stato nominato presidente dell’ANDISU, l’associazione nazionale di tutti gli organismi per il diritto allo studio universitario.

Candidato nel 2009 in Sardegna tra le liste del Partito Sardo d’Azione, ha sostenuto il candidato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia. In seguito, Christian è stato eletto prima nel Consiglio regionale della Sardegna della circoscrizione di Cagliari e poi come assessore con delega regionale ai trasporti.

Diventato capogruppo del suo partito in Consiglio generale nel 2015, l'anno seguente è stato nominato segretario generale. E' in questo periodo che Solinas ha iniziato a lavorare accanto a Matteo Salvini. Dal 2018 al 2019, dopo aver dato le dimissioni da consigliere, ha fatto parte del Senato della Repubblica italiana. Nel 2019, sostenuto da Lega, Forza Italia e Unione di Centro, ha vinto le elezioni regionali della Sardegna con il 47,81% dei voti ed è diventato presidente.

Solinas indagato per corruzione: sequestrati i beni

Nel 2019, Solians è stato indagato dalla Procura di Cagliari per i reati di abuso d'ufficio e concussione e nel 2022 viene rinviato a giudizio per l'accusa di reato d'ufficio. Nel mese di febbraio 2023, il governatore è finito nuovamente al centro di un'indagine della Procura di Cagliari, questa volta con l'accusa di corruzione e riciclaggio.

Stando a quanto sostiene il Pm, Solinas avrebbe nominato Roberto Raimondi alla direzione dell'ENPI in cambio di docenze universitarie a Roma e Tirana e di una laurea honoris causa nell’Ateneo albanese. Le autorità hanno disposto il sequestro di beni e immobili del politico, per un valore totale di 350mila euro.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Christian Solinas, vita privata: chi è la moglie?

La moglie di Christian Solinas è Magda De Miranda, di professione avvocato. Si sono sposati il 23 dicembre del 2021, presso la basilica di Nostra Signora di Bonaria, Cagliari, alla presenza di 250 invitati. La cerimonia, blindatissima, è stata celebrata dall'arcivescovo della città, monsignor Giuseppe Baturi.

Alle nozze, ovviamente, sono stati invitati diversi esponenti della politica, non solo della Sardegna. Matteo Salvini non ha potuto partecipare a causa di impegni istituzionali.

Christian Solinas: chi sono i figli?

Sembra che Christian Solinas e la moglie Magda non abbiano avuto figli. Il Governatore della Sardegna è molto geloso della sua vita privata, per cui potrebbe anche aver scelto di non far trapelare informazioni inerenti la famiglia.

Christian Solinas: chi sono i genitori?

Essendo estremamente geloso del suo privato, Solinas non ha mai parlato dei genitori. Pertanto, non sappiamo chi sia la madre, né tantomeno il padre.

Christian Solinas: la laurea del politico

Ha una laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Sassari nel mese di dicembre del 2018.

Christian Solinas: altezza e peso

Non conosciamo l'altezza esatta di Solinas, né tantomeno il peso. Guardando la sua figura imponente, però, ci sentiamo di ipotizzare che sia alto più di 1,80 cm.