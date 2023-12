Potrebbero esserci brutte notizie per tutti coloro che avevano in mente una gita fuori porta per il ponte dell'Immacolata: un ciclone potrebbe abbattersi sull'Italia. La zona interessata è il Sud Italia, per la precisione quella del basso Tirreno.

Il ponte dell'Immacolata è a rischio a causa di un forte ciclone: ecco dove si abbatterà

Le previsioni meteo sono state diffuse dall'Adnkronos che ha intervistato Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it.

A partire da oggi, 6 dicembre 2023, inizieranno a soffiare venti di Maestrale ed aumenterà l'alta pressione. Questa situazione potrebbe durare fino a domani, 7 dicembre 2023 e le Regioni del Nord e del Centro della nostra Nazione dovrebbero tirare un sospiro di sollievo in quanto non saranno colpite dal ciclone durante il ponte dell'Immacolata. Discorso diverso per il basso Tirreno dove anche nella giornata di domani saranno attese piogge in Regioni come Calabria e Sicilia.

L'8 dicembre, giornata dell'Immacolata, il maltempo potrebbe invece attraversare buona parte della Nazione a partire dal Nord-Ovest. Delle forti correnti nordatlantiche potrebbero colpire il Mar Mediterraneo dando inizio ad un ciclone che dovrebbe partire dal mar Ligure e spostarsi verso il mar Tirreno.

Le Regioni interessate da questo fenomeno sono: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Potrebbero esserci rovesci anche sulla bassa Lombardia e sull'Emilia Occidentale. Nel Centro e nel Sud Italia saranno presenti nubi sparse, fatta eccezione per Sicilia, Calabria e Sardegna, dove per 24 ore potrebbero esserci forti temporali.

Sono previste leggere piogge anche sul Lazio e in Toscana.

Quando terminerà il maltempo

Negli ultimi due giorni del ponte, sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023, sarà atteso l'anticiclone che porterà bel tempo nelle Regioni colpite dalla perturbazione nordatlantica. I temporali in Calabria, Sicilia e Sardegna, potrebbero continuare anche nella giornata di sabato; per quanto riguarda le altre Regioni tirreniche, invece, si prevedono due giornate serene e caratterizzate da bel tempo.

Nella giornata di domenica, le uniche Regioni che potrebbero essere colpite dalla pioggia sono quelle del Nord Italia. Al Centro e al Sud dovrebbe rimanere bel tempo come anche nella giornata di sabato.

Leggi anche: Dove andare per il ponte dell'Immacolata: i più bei posti in Italia per staccare la spina