Un ciclone temporalesco è previsto per la giornata di oggi, 2 maggio 2024, in alcune zone della nostra Nazione. In molte zone del Nord potrebbero esserci anche grandinate a causa delle quali è stata necessaria un’allerta della protezione civile.

Le previsioni meteo del 2 maggio 2024: previsto un ciclone temporalesco e grandine

Come abbiamo già anticipato le regioni che saranno attraversate dalla perturbazione sono prevalentemente quelle settentrionali. Nonostante ciò anche al Sud e al Centro potrebbero esserci rovesci. La situazione, però, non è allarmante nell’Italia centromeridionale in quanto il tempo dovrebbe essere più asciutto e con qualche schiarita. Non si può fare lo stesso discorso per tutto il Nord Italia perché come ha confermato ilmeteo.it, quasi tutta la zona sarà colpita da forti rovesci temporaleschi.

Al Nord la situazione non migliorerà nel pomeriggio dove in alcune zone, soprattutto quelle montane, potrebbe addirittura nevicare. Sono previste anche grandinate a causa del maltempo che hanno fatto scattare l’allerta della protezione civile.

La situazione, nel pomeriggio, peggiorerà anche in diverse zone del Centro Italia, dove il meteo è fortemente instabile soprattutto sulla Costa tirrenica. Anche in questo caso, oltre al rischio di imbattersi in forti temporali, c’è la possibilità che inizi a grandinare.

Nel pomeriggio, al Sud, la situazione resta invariata con condizioni meteo decisamente migliori rispetto al resto della Nazione. Solo sul Basso Tirreno potrebbero verificarsi precipitazioni.

Le regioni colpite dai rovesci temporaleschi

Andando nello specifico, alcune regioni saranno caratterizzate da fenomeni meteorologici avversi nella giornata del 2 maggio 2024. Tra queste figurano le seguenti regioni del Nord Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Le regioni del Centro e del Sud sono invece: Toscana, Lazio e Campania. Per quanto riguarda le altre regioni, le condizioni meteo sono abbastanza instabili fatta eccezione per il Sud Italia. Le restanti regioni del Nord non menzionate in precedenza saranno comunque caratterizzate per quasi tutta la giornata da precipitazioni.

In accordo con le regioni colpite da rovesci temporaleschi con possibilità di grandinate, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per condizioni meteorologiche avverse.

