Classe 1971, professione avvocato, Veneto di nascita e militante in Fratelli d'Italia sin dalla fondazione del partito. Ecco chi è Ciro Maschio, diventato "famoso" per uno scatto particolare sulla neve.

Il suo è un curriculum in linea con gli ideali di Fratelli d'Italia. Membro del partito sin dalla sua fondazione, scopriamo tutti i dettagli sulla vita pubblica (e non) di Ciro Maschio, il nuovo presidente della Commissione giustizia alla camera.

La carriera politica

Sin da quando era un ragazzo ha frequentato gli ambienti dell'estrema destra italiana. Era il 1988, infatti, quando aderiva al Movimento sociale italiano, ricoprendo anche il ruolo di segretario provinciale del fronte della gioventù. In seguito contiamo l'iscrizione ad alleanza nazionale, e l'elezione a consigliere comunale di maggioranza nel comune di Verona già nel 2002. Nel 2007 viene nuovamente rieletto consigliere, ma stavolta a sostegno di una lista civica con a capo Flavio Tosi.

Da qui in poi la sua carriera politica prosegue con partiti come il PdL, fino alla sua adesione definitiva a Fratelli d'Italia nel 2013. Si candidò alla camera in quell'anno, ma non venne eletto, e nel frattempo continuò a militare in Fratelli d'Italia diventando nuovamente consigliere comunale a Verona nel 2017.

Ed è questo il periodo in cui inizia ad avere qualche scheletro nell'armadio.

Il periodo da consigliere veronese

Nel 2018, quando era ancora consigliere comunale Veronese, ricevette un centinaio di multe non pagate, che gli erano state recapitate nell'arco di un anno e mezzo.

Le multe, per un valore che supera i 16.000 euro, gli vennero contestate per infrazioni come entrare in auto nella ZTL di Piazza Erbe, una zona pedonale a traffico limitato.

Si era opposto alle contestazioni per ben diciannove mesi, poi, però, dovette pagare l'importo intero delle contestazioni.

Se avesse fatto ricorso, la sua carica di consigliere comunale sarebbe stata a rischio per incompatibilità.

In quel periodo, non deteneva soltanto il ruolo di consigliere, ma era già segretario della giunta per le autorizzazioni e parte della commissione giustizia.

Sul fatto delle multe, al tempo delle contestazioni ha negato il caso politico-istituzionale. In particolare, ha affermato che le sue infrazioni potevano essere giustificate dal fatto che in 30 anni di politica, non aveva mai utilizzato un'auto elettrica del comune, né una qualsiasi auto blu.

A qualcuno piace freddo: la foto di Ciro Maschio seminudo

Adesso ama farsi ritrarre durante la pratica della crioterapia sulla neve, e le sue foto semi nudo sulla terrazza di uno chalet sono sotto gli occhi di tutti.

Nella foto, scattate nel bel mezzo dell'inverno, si nota un Ciro Maschio visibilmente entusiasta, che ombreggia le sue parti intime con strumenti di fotoritocco e non rende facilmente ipotizzabile da cosa siano coperte. Una scritta aggiunta sulla foto recita "Non fa freddo! Non fa freddo!".

Le foto hanno fatto il giro di Instagram, e la replica ai giornali che l'hanno ritenuto un po' bizzarro non si è fatta attendere.

Sostiene di non essere un esibizionista, e ammette ironicamente che forse dovrebbe apparire in pubblico vestendo con un dress code adeguato, solo in giacca e cravatta e intento nel lavoro.

In ogni caso lo stesso Onorevole Maschio ritiene che non siano queste le cose di cui vergognarsi. Lui, in fondo, come si vede nelle foto sul terrazzo dello chalet, non ha niente da nascondere.

