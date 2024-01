Cosa sono le città 30: la lista delle località italiane ed europee che hanno aderito

Le città 30 aumentano di giorno in giorno, non soltanto in Italia ma anche nel resto d'Europa. L'ultima ad aver aderito è Bologna. Vediamo cosa sono, come funzionano e perché possono cambiare la quotidianità di tutti, dagli automobilisti ai ciclisti, passando per i pedoni.

Città 30: cosa sono e come funzionano

La prima città 30 d'Italia è stata Olbia, che ha conquistato il titolo nel 2021. Come suggerisce il nome, si definiscono tali tutte quelle località che presentano un limite di velocità di 30 km/h. Ovviamente, non parliamo di tutte le strade, ma soltanto di quelle del centro cittadino o in prossimità di esso.

Lo scopo delle città 30 è ottenere un ambiente urbano più vivibile possibile, con strade sicure e confortevoli per tutti: dagli automobilisti ai pedoni. Aderire a quello che potremmo definire un nuovo codice della strada significa avere anche aree verdi e spazi protetti. Non a caso, diversi studi scientifici dimostrano che il limite di velocità di 30 km/h apporta una riduzione notevole di incidenti, morti e feriti.

D'altronde, il Codice della Strada non è troppo distante dalle regole delle città 30. L'articolo 142 recita:

Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano.

Ad oggi, nelle strade del centro urbano si può tenere una velocità massima di 50 km/h. Questo significa che procedere a 30 km/h non è vietato ed è assolutamente possibile, specialmente quando in ballo c'è la sicurezza di tutta la popolazione. Ovviamente, le città che aderiscono a questa nuova normativa presenteranno un adeguamento della segnaletica, un ridisegno delle strade e un rafforzamento dei controlli.

Come funziona la Zona 30?

In tutte le città che diventano zona 30 si dovrà procedere ad una velocità massima di 30 km/h su tutte le strade urbane. La nuova normativa è accompagnata da un adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e dell'andatura dei veicoli. Non solo, sono previste anche campagne di educazione, informazione e comunicazione alla cittadinanza.

Il comma 2 dell'articolo 142 recita del Codice della Strada recita:

Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi (…). Ed i criteri del comma 1 sono proprio quelli di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana.

Questo significa che tutte le città d'Italia possono decidere in modo autonomo di diventare Zona 30.

Città 30 in Italia: quali sono?

Dopo aver visto cos'è la città 30, diamo uno sguardo alla situazione in Italia. Uno studio dell’Università di Cambridge ha dimostrato che, riducendo i limiti di velocità a 30 km/h, si ottiene una diminuzione del numero e della gravità degli incidenti. Questo significa che la normativa delle città 30 ha anche potenziali impatti positivi sulla vivibilità delle aree urbane e sull’attività fisica. Non stupisce, quindi, che giorno dopo giorno sempre più località, italiane e non, decidano di imporre il limite di velocità a 30 km/h.

Al momento, in Italia hanno aderito o hanno in programma di aderire: Olbia, Bologna, Torino, Cesena, Reggio Emilia, Vicenza, Verona, Firenze, Genova, Caserta, Bergamo, Arezzo, Cuneo, Parma e Roma.

Quali sono le città 30 in Europa?

La situazione delle città 30 sta crescendo anche in Europa. Non dimentichiamo che è stato proprio il Parlamento europeo, il 6 ottobre 2021, ad invitare la Commissione europea a:

Elaborare una raccomandazione per applicare limiti di velocità sicuri, in linea con l'approccio del "sistema sicuro" per tutti i tipi di strada, quali velocità massime di 30 km/ora, come regola generale, nelle zone residenziali e nelle zone con un numero elevato di ciclisti e di pedoni, con la possibilità di applicare limiti più elevati nelle principali arterie stradali con un'adeguata protezione degli utenti della strada vulnerabili; invita gli Stati membri a dare priorità agli investimenti nel controllo della velocità e in una comunicazione di qualità sulla centralità della velocità e della sua gestione; invita gli Stati membri ad applicare sanzioni dissuasive della velocità, compresi sistemi di penalità a punti, e a valutare la possibilità di prevedere corsi di sensibilizzazione sulla velocità per riabilitare i recidivi.

Al momento, in Europa sono città 30 o stanno per aderire: Bruxelles (Belgio), Parigi (Francia), Barcellona e Madrid (Spagna), Amsterdam (Paesi Bassi), Copenaghen (Danimarca), Bilbao (Spagna), Amburgo (Germania) e Graz (Austria).