Città con il limite di 30 km/h, vantaggi e svantaggi della misura: da che parte stare?

In questi giorni la riduzione del limite di velocità in alcune vie di Bologna sta facendo molto parlare: ecco quali sono però i vantaggi oggettivi di questa soluzione.

L'idea di ridurre i limiti di velocità nelle aree urbane a 30 km/h ha guadagnato sempre più popolarità, trasformandosi in una vera e propria ipotesi da prendere in considerazione nelle città moderne.

Questo cambiamento, noto come il modello "Città 30", mira a migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell'aria e la vivibilità delle aree urbane. Studi internazionali hanno dimostrato che abbassare la velocità media del traffico veicolare può avere effetti positivi significativi sul benessere della comunità e sull'ambiente. Quali sono i concreti vantaggi e, invece, i "contro" di questa soluzione?

Città 30 km/h, il primo vantaggio è ridurre gli incidenti

Uno dei principali vantaggi di una città a 30 km/h è l'aumento della sicurezza stradale. Le ricerche condotte dall'International Transport Forum evidenziano una correlazione diretta tra la diminuzione della velocità del traffico veicolare e la riduzione del numero di incidenti e della loro gravità.

Una riduzione anche minima della velocità media può significare un calo sostanziale degli incidenti con feriti, gravi e mortali. Questo risultato è stato confermato in diverse città europee dove il modello "Città 30" è stato adottato, registrando diminuzioni significative di incidenti e feriti.

La fisica ci insegna che l'energia di collisione è proporzionale al quadrato della velocità. Ciò significa che a 30 km/h, l'energia rilasciata durante un impatto è notevolmente inferiore rispetto a quella di un incidente a 50 km/h. Questa differenza ha impatti diretti sulla gravità degli incidenti, riducendo notevolmente i rischi per pedoni, ciclisti e automobilisti coinvolti.

Gli altri vantaggi del limite dei 30 km/h

Un altro aspetto fondamentale è lo spazio di frenata, che varia anch'esso con il quadrato della velocità. A 30 km/h, lo spazio necessario per fermare un veicolo è significativamente inferiore rispetto a 50 km/h. Questo riduce drasticamente il rischio di collisioni, specialmente in situazioni di traffico intenso o condizioni stradali avverse, dove i tempi di reazione possono essere cruciali.

Contrariamente a quanto si possa pensare, limitare la velocità a 30 km/h può migliorare la fluidità del traffico. Studi, come quello condotto dalla SVI in Svizzera, hanno mostrato che una velocità massima ridotta non incide negativamente sul flusso del traffico. Anzi, una velocità media tra i 30 e i 35 km/h ottimizza il flusso veicolare, rendendo gli spostamenti più uniformi e meno soggetti a intasamenti.

1. Impatto positivo anche sul clima

La riduzione della velocità ha effetti benefici anche sull'ambiente. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) sostiene che limitare la velocità a 30 km/h nelle città può ridurre significativamente le emissioni di CO2 e altri inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria. La diminuzione della velocità riduce il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di gas nocivi, facendo della "Città 30" una scelta eco-sostenibile.

2. Riduce anche l'inquinamento acustico

Un vantaggio spesso trascurato della riduzione dei limiti di velocità è la diminuzione dell'inquinamento acustico. Secondo l'Ufficio federale per l'ambiente (Svizzera), abbassare il limite di velocità da 50 a 30 km/h può ridurre le emissioni sonore di circa 3 dB. Questo diminuisce non solo il rumore del traffico, ma migliora anche la qualità della vita dei residenti, riducendo i disturbi del sonno e il fastidio generale causato dal rumore veicolare.

La transizione verso una "Città 30" rappresenta una scelta vantaggiosa sotto molti aspetti. Riducendo i limiti di velocità a 30 km/h nelle aree urbane, si possono ottenere miglioramenti significativi in termini di sicurezza stradale, efficienza del traffico, qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.

Questo modello non solo crea un ambiente urbano più sicuro e vivibile, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale, dimostrando che piccoli cambiamenti possono portare a grandi benefici per la comunità e per l'ambiente.

