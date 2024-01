La classifica delle 15 città con più traffico al mondo: spuntano tre grandi città italiane

Quali sono le città con più traffico al mondo? L'interessante classifica è stata realizzata grazie ai dati di TomTom Traffic Index che tiene conto dei seguenti fattori: il tempo di percorrenza, il tempo e la velocità media che si possono raggiungere durante l’ora di punta, il consumo del carburante, l’emissione di CO2 prodotta nel traffico. Questa classifica, in cui figurano anche tre metropoli italiane, è composta da 15 grandi città. Scopriamo quali sono.

La lista delle 15 città con più traffico al mondo: la coda della classifica

Apriamo la coda della classifica con una città italiana. Al quindicesimo posto troviamo subito la metropoli di Torino, tra le città più popolose d'Italia che presenta evidenti problemi di traffico in quanto per percorrere 10 Km si impiegano mediamente 25 minuti e la velocità media è di 21 Km/h.

Saliamo in classifica e al quattordicesimo posto troviamo Bruxelles. La capitale del Belgio ha gli stessi dati di Torino per quanto riguarda il tempo di percorrenza: 10 Km in 25 minuti con una velocità media di 20 Km/h.

Per la tredicesima posizione voliamo in Messico. A Città del Messico, capitale dello stato dell'America Centrale ci vogliono 25 minuti e 40 secondi per percorrere 10 Km. Questo dato sta aumentando di anno in anno.

La dodicesima posizione la occupa un'altra città italiana: la città di Roma. La nostra capitale ha un problema di traffico in quanto, come per Città del Messico, si impiegano 25 minuti e 40 secondi per percorrere 10 Km. La velocità media nelle ore di punta è di 20 Km/h.

Parigi, capitale della Francia, occupa l'undicesima posizione e scende in classifica perché per percorrere 10 Km si impiegano ben 26 minuti e 10 secondi. Si tratta di 30 secondi in meno rispetto allo scorso anno.

Torniamo in America e voliamo in Colombia. La capitale Bogotà è al decimo posto nella classifica delle città più trafficate al mondo. Nella città colombiana si impiegano 26 minuti e 20 secondi per fare 10 km. Il dato, rispetto allo scorso anno, è aumentato di 50 secondi.

Una capitale asiatica è in nona posizione, stiamo parlando di Manila, capitale delle Filippine. Nella metropoli asiatica sono necessari 27 minuti per percorrere 10 km. La velocità media nell'ora di punta è di 20 Km/h.

In ottava posizione posizione c'è una capitale sudamericana: Lima, Perù. Nella metropoli peruviana ci vogliono 27 minuti e 10 secondi per percorrere 10 Km di strada. Ben 2 minuti in più rispetto allo scorso anno.

Torniamo in Europa e voliamo in Romania. La capitale Bucarest è al settimo posto in quanto si impiegano 27 minuti e 20 secondi per percorrere 10 Km di strada.

Chiudiamo questa parte della classifica con la sesta posizione che è occupata da Pune. La metropoli indiana è tra le più trafficate al mondo in quanto ci vogliono 27 minuti e 20 secondi per fare 10 Km di strada. Il totale delle ore di punta è 249.

La top 5 delle città più trafficate al mondo

Apriamo la top 5 delle città più trafficate al mondo con una città italiana: Milano. Il capoluogo lombardo ha chiari problemi di traffico perché si impiegano 27 minuti e 30 secondi per percorrere 10 km. Questo dato fa però gioire i milanesi in quanto si tratta di 20 secondi in meno rispetto a 2 anni fa.

Al quarto posto c'è Sapporo. Nella metropoli giapponese ci vogliono 27 minuti e 40 secondi per fare 10 Km. La velocità media di percorrenza nell'ora di punta è di 19 Km/h.

La medaglia di bronzo di questa classifica la guadagna la capitale dell'Irlanda: Dublino. La metropoli irlandese è una delle città più trafficate al mondo perché sono necessari 28 minuti e 30 secondi per percorrere 10 km.

Bangalore, metropoli indiana, si aggiudica la medaglia d'argento. I tempi medi di percorrenza per 10 Km sono 29 minuti e 10 secondi. Numeri davvero molto alti in quanto sfiorano la mezz'ora.

La medaglia d'oro va invece ad un'altra città europea: Londra. Nella capitale dell'Inghilterra si impiegano 36 minuti e 20 secondi per percorrere 10 km, il numero di ore di punta ammonta a 325 ore e la velocità media di percorrenza durante l'ora di punta è di 14 Km/h.

