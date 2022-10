Come ogni anno Il Sole 24 ore ha pubblicato la classifica del cosiddetto indice di criminalità. Questo indice, sviluppato dal noto quotidiano a partire dal 2016, è utilizzato nella più ampia indagine che analizza la qualità della vita nelle varie città italiane.

Viene composto principalmente calcolando, in rapporto alla popolazione, le denunce presentate per le varie tipologie di reati presi in esame, come ad esempio furti, rapine, truffe informatiche, omicidi, violenze sessuali e altre categorie per un totale di 18 tipologie di reato.

Le città italiane con più criminalità: la classifica

L'indice 2022, appena aggiornato, è riferito ai dati dello scorso anno, fotografa dunque la situazione che si è avuta nel corso del 2021. I dati, che arrivano direttamente dal database interforze del dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, dipingono un quadro generale piuttosto positivo. Sono infatti in calo i reati complessivi sul territorio nazionale con un -8,7%, anche se la situazione varia molto in base al territorio analizzato.

Se nella maggior parte delle province vi è un calo dei reati denunciati, alcune città vanno invece in controtendenza. È il caso ad esempio di Piacenza, dove addirittura i reati denunciati salgono di un +11,7%, dato spinto in alto sopratutto dalle denunce per rapine in casa e omicidio stradale, oltre che per violenze sessuali e violenze sessuali su minori di 14 anni altre due categorie in cui la provincia emiliana si distingue in negativo.

A livello complessivo invece la classifica vede al primo posto Milano. Nel capoluogo lombardo sono stati denunciati 193.749 reati, che significa 5.985 denunce ogni 100mila abitanti.



Sul podio di questa non esaltante e poco ambita classifica troviamo poi Rimini al secondo posto e Torino al terzo. I reati predominanti per la città romagnola sono in particolare rapine (reato per cui detiene il primato in Italia) e furti. Torino spicca invece per reati informatici (seconda solo a Gorizia).

La classifica vede poi:

4. Bologna

5. Roma

6. Imperia

7. Firenze

8. Prato

9. Livorno

10. Napoli

Vanno inoltre segnalati alcuni primati nelle varie categorie di reati: ad esempio Milano resta, ormai come da tradizione, al primo posto per furti in generale, mentre vi sono poi Barletta e Napoli a distinguersi più nello specifico per furti d'auto la prima e per furti con strappo e di motocicli la seconda.

Spiccano inoltre i primati di: La Spezia per reati legati agli stupefacenti, Gorizia per truffe e frodi informatiche, Vibo Valentia per minacce, Matera per incendi ed infine Enna per omicidi volontari.

