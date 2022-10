Ogni anno il Sole 24 Ore stila la classifica delle città con più denunce. Ecco la città più sicura in Italia, non la indovineresti mai.

Ogni anno il Sole24Ore elabora una classifica delle città italiane più sicure, in base ad un indice specifico di criminalità che periodicamente ci restituisce una fotografia della situazione della sicurezza delle nostre città, ma anche mettere a confronto i dati con quelli degli anni passati, per comprendere dove i reati stanno diminuendo e dove invece stanno aumentando.

Questo indice viene calcolato annualmente sulla base di una raccolta di dati proveniente dal dipartimento di Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Grazie a queste preziose informazioni infatti, è possibile stilare una classifica delle città più sicure in Italia, ma anche di quelle più pericolose, e scoprire qual è la città più sicura in assoluto sul territorio nazionale.

Qual è la città più sicura? Stenterai a crederci

La valutazione sul livello di pericolosità delle città italiane, si basa su 18 diversi tipi di reato che comprendono: furti, rapine, omicidi di vario genere, estorsioni e molto altro ancora.

Analizzando il numero e le tipologie di denunce registrate in ogni città italiana, il Sole24Ore ha potuto realizzare e pubblicare un’accurata classificazione, che identifica le città con la percentuale di denunce più alta rispetto alla popolazione. Di conseguenza la classifica sarà da leggere al contrario, in fondo infatti troveremo le città più sicure e a salire quelle invece con il maggior numero di reati in proporzione alla popolazione.

La città che registra il minor numero di denunce in proporzione al numero di abitanti e che risulta dunque essere la più sicura in Italia, è Oristano. Qui, nel 2021, sono state raccolte solo 1.556,3 denunce ogni 100mila abitanti.

La città ottiene così l'ambito riconoscimento di città più sicura d’Italia.

Quali saranno invece le altre città italiane che possiamo considerare più sicure sul territorio nazionale e quali quelle più pericolose e con il maggiori numero di reati?

Quali sono le altre città sicure in Italia

Le città che si sono classificate al secondo e terzo posto come città più sicure d’Italia sono le seguenti: al secondo posto troviamo Pordenone, dove si sono registrate 2.131,5 denunce per 100mila abitanti.

Con 2.141,2 denunce per 100mila abitanti invece, L'Aquila si aggiudica il terzo posto, subito dopo Oristano e Pordenone.

A chiudere la classifica in negativo, come città più pericolosa d’Italia, troviamo invece Milano, con le sue 5.985 denunce ogni 100mila abitanti.

Un dato che può essere considerato confortante è che, rispetto al 2019, le città più grandi hanno registrato un calo nel numero di denunce presentate.

Tuttavia non bisogna dimenticare che questo dato potrebbe essere in parte spiegato dalle restrizioni pandemiche che hanno riguardato l’Italia anche nei primi mesi del 2021 e che hanno contribuito alla diminuzione del numero di reati.

In controtendenza sono invece città come Piacenza (che ha riscontrato un aumento delle denunce dell'11,7%), Isernia (dove l'aumento registrato è dell'8,8%) e infine Rieti (5,9%).