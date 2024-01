Gioco d'azzardo, classifica dei Paesi in cui si spende di più: come si posiziona l'Italia

Dal poker online alle scommesse sportive: la classifica dei dieci Paesi dove si spende di più pro-capite in un mercato in continua espansione.

Poker online, scommesse (soprattutto sportive), casinò e lotterie varie: il cosiddetto "gambling" (gioco d'azzardo) è un passatempo divertente per tante persone in tutto il mondo e purtroppo un problema per altre in quanto per alcuni soggetti può sfociare nella ludopatia. Posto che ognuno ha le sue preferenze e una diversa legislazione in materia, vediamo la classifica dei Paesi dove si spende di più per il gioco d'azzardo in un mercato in continua espansione grazie alle infinite possibilità dei giochi online.

Classifica Paesi con più gioco d'azzardo

Dal poker alle lotterie, ogni Paese ha le sue preferenze in fatto di gambling e ovviamente, una legislazione diversa che regola la materia e incide necessariamente sulla classifica che di seguito andremo ad esaminare. Un dato è certo: milioni di persone giocano d'azzardo ogni giorno nel mondo. I dati relativi al 2020 parlano di un volume di affari per l’industria mondiale del gioco d’azzardo intorno ai 500 miliardi di dollari. Cifre da capogiro che fanno capire quanto sia diffuso il fenomeno, anche se con modalità diverse in giro per il mondo.

Una ricerca di H2 Gambling Capital ha classificato i 10 paesi dove si spende di più per il gioco d'azzardo, ovvero, con la più alta spesa pro capite con riferimento ai soldi persi , poiché il dato della spesa à dato dalla differenza tra il denaro giocato e quello vinto, quindi tornato nella disponibilità dei giocatori.

10 - Spagna

All'ultimo posto di questa particolare classifica troviamo la Spagna dove le scommesse sportive sono in cima alle preferenze degli iberici e non potrebbe essere altrimenti considerata la passione per il calcio che caratterizza questo Paese.

9 - Grecia

La differenza con la Spagna è minima (almeno in base alla classifica in questione risalente a due anni fa) ma ricordiamo che il reddito pro-capite di uno spagnolo è decisamente maggiore rispetto a quello di un lavoratore greco. Anche se i casinò online e il poker registrano numeri più alti rispetto alla prima, le preferenze convergono verso le lotterie nazionali.

8 - Norvegia

Anche se esistono solo due operatori che possono offrire giochi a soldi veri, questo non sembra scoraggiare i norvegesi che puntano soprattutto su scommesse e casinò online, anche grazie al reddito medio di oltre 80.000 euro .

7 - Hong Kong

In questa nazione c'è una sola compagnia che può operare nel settore, ma la cifra di 500 dollari l'anno persi a testa, dimostra che non è un problema.

6 - Italia

Il nostro Paese si pone in una posizione di quasi metà classifica. Sono davvero molti i giochi d'azzardo che appassionano gli italiani: poker, casinò, scommesse sportive, Gratta e Vinci e lotterie, compresa quella classica nazionale che svela i premi il 6 gennaio. Il dato che fa riflettere però è il rapporto tra l'ammontare dei soldi persi e il reddito medio. Gli italiani spendono infatti ogni anno l'1,5% del proprio reddito pro-capite.

5 - Finlandia

Anche in questo Paese europeo, la spesa non è indifferente considerato che si spende circa l'1,1% del reddito pro capite. A giocare di più, secondo i dati del governo stesso, sarebbero gli over 65.

4 - Canada

I canadesi spendono circa 1,2% del proprio reddito annuo, soprattutto alla lotteria, al casinò o al poker online.

3 - Irlanda

Gli irlandesi amano molto le corse dei cani anche se i casinò online sono in costante crescita. Anche se si trova sul podio della classifica mondiale dei soldi persi nel gioco d'azzardo, per gli irlandesi non è un grosso problema dato il proprio livello di reddito.

2 - Singapore

Considerata la posizione in questa particolare classifica non sorprende l'atteggiamento molto severo delle autorità nei confronti del gioco d'azzardo illegale.

1 - Australia

Ed eccoci arrivati al Paese dove i cittadini - almeno in base agli ultimi dati disponibili - perdono più soldi al gioco d'azzardo al mondo. Una particolarità significativa è che le vincite non vengono tassate. Qui i giochi d'azzardo che godono di maggiore popolarità sono le slot machine, i casinò, le scommesse e le lotterie. La spesa è davvero alta, considerando che un australiano perde in media una percentuale del 2,4% sul reddito annuo. A dicembre dello scorso anno, mesi dopo che la commissione parlamentare australiana aveva raccomandato un divieto totale della pubblicità del gioco d'azzardo, diversi parlamentari del partito laburista hanno esortato il Governo federale a portare avanti con decisione le stesse raccomandazioni.