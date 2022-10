Nell’edizione speciale di Le Fonti Instant Focus la Head of Channel di Le Fonti Tv Manuela Donghi, ha commentato il preoccupante scenario politico, economico e finanziario internazionale insieme a Claudio Borghi Aquilini, economista e senatore della Lega, che propone una sua “linea dura”.

Claudio Borghi, economista e senatore della Lega, durante la diretta de Le Fonti, ha affermato che:

Il governo Draghi è stata un’occasione mancata per far valere il prestigio del premier e ridefinire alcuni trattati europei. Ogni stato prende decisioni di interesse nazionale, tranne l’ “eurosinistra” che fa gli interessi degli altri. Le Banche Centrali considerano l’inflazione una conseguenza di politica monetaria, cosa non vera, e il rialzo dei tassi penalizzerà le fasce più deboli. Serve un intervento massiccio per sostenere le imprese in difficoltà, non solo con aiuti europei, ma anche attraverso la spesa pubblica nazionale