Muschio selvaggio, cos'è la clausola "roulette russa" e perché è così importante

Negli ultimi tempi, Fedez non sta avendo solo problemi matrimoniali con Chiara Ferragni, ma anche lavorativi. Stiamo parlando di Muschio Selvaggio e della diatriba iniziata circa 10 mesi fa con l'ex socio Luis Sal. Quest'ultimo sostiene di aver ottenuto una piccola vittoria perché il contratto di proprietà del podcast contiene la clausola "roulette russa".

Clausola roulette russa su Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez

Da circa dieci mesi, Fedez e Luis Sal si stanno battendo per la proprietà di Muschio Selvaggio. Il rapper e lo youtuber hanno iniziato l'avventura con il podcast nel 2019, diventandone proprietari al 50%. Nel mese di giugno 2023, dopo che hanno partecipato con il format al Festival di Sanremo, è arrivata la rottura. In un primo momento, Federico Lucia si è presentato in video da solo, senza dare alcuna spiegazione sull'assenza del socio, poi è venuto tutto a galla. Il merito è stato di Luis Sal, che ha confezionato un video, ribattezzato "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato", diventato virale.

Adesso, il Tribunale di Milano ha preso una prima decisione in merito alla proprietà del format. Stando a quanto sostiene Luis Sal, il giudice ha accolto il suo ricorso cautelare, presentato lo scorso 5 febbraio, e ha "autorizzato il sequestro giudiziario del 50% della Muschio Selvaggio srl", società che produce il podcast di cui è titolare la Doom, l'azienda che cura l'immagine di Fedez.

La giudice Amina Simonetti ha nominato l'avvocato Michele Centonze custode societario delle quote che "eserciterà i diritti inerenti alla quota in sequestro con i poteri di legge". Luis Sal, grazie alla clausola "roulette russa", spera di avere Muschio Selvaggio tutto per sé. L'ufficio stampa dello youtuber ha fatto sapere:

Il provvedimento ha decretato che la società di Luis Sal ha il diritto di rilevare le quote della società di Fedez, esautorando così quest'ultimo nella gestione del podcast.

Che cos'è la clausola "roulette russa" su Muschio Selvaggio?

Stando a quanto dichiarato dall'ufficio stampa di Luis Sal, la clausola "roulette russa" gli consentirebbe di ottenere la proprietà di Muschio Selvaggio. Il 29 novembre 2023 lo youtuber ha rifiutato la proposta di Fedez di vendere le sue quote per 250 mila euro. Il 15 dicembre 2023, Federico ha aumentato la posta, offrendogli 350 mila euro, ma Luis ha rifiutato ancora.

Adesso, la clausola "roulette russa" gli concede tre possibilità: accettare la proposta di Fedez e vendere, rilanciare oppure rifiutare. In quest'ultimo caso, Sal diventerebbe a sua volta acquirente per l'ultima cifra a lui stesso proposta. La decisione finale, quindi, spetterebbe al rapper. Quest'ultimo, appena l'ex socio ha reso pubblica la notizia su Muschio Selvaggio, ha in parte smentito la sua versione dei fatti. La società di Federico ha fatto sapere: