Il tema della guerra a Gaza è un molto caldo nel mondo. Negli Stati Uniti, mentre proseguono i contatti tra Blinken e Israele, sono moltissimi i manifestati in protesta contro la guerra in Medio Oriente e impegnati nella battaglia a sostegno della Palestina. È successo anche nel campus della celebre Columbia University, dove i manifestati in protesta sono stati bloccati e ammanettati dalla polizia: ecco cosa succede ora.

La protesta alla Columbia University

Nell’università privata di New York, come in tantissime altre università degli Stati Uniti, sono in corso delle proteste contro la guerra in Palestina.

All’interno del campus che si trova a Manhattan, gli studenti hanno posizionato delle tende per allestire un vero e proprio accampamento in segno di protesta. Il tutto è stato portato avanti in un clima pacifico, con canti e cortei pro-Palestina che non sono stati mai caratterizzati dalla violenza. In particolare, i manifestanti contestavano i rapporti economici e accademici dell’ateneo con Israele.

L’obiettivo era quello di porre fine alla protesta trovando un accordo con gli studenti. Ciò però non è avvenuto. Il 29 aprile 2024 alle 8 del mattino la rettrice, Nemat Shafik, ha annunciato l’interruzione delle trattative con i protestanti e dichiarato che la loro principale richiesta non sarebbe stata soddisfatta. Nella stessa nota ha anche informato che l’accampamento sarebbe dovuto essere liberato entro le 14 del giorno stesso.

A mezzogiorno gli studenti hanno votato in assemblea di continuare la protesta, bruciando il documento della Columbia in cui veniva offerto un salvacondotto a coloro che si sarebbero costituiti.

All’ora della scadenza dell’ultimatum esposto dalla rettrice sono accorsi centinaia di studenti. Quest’ultimi hanno marciato intorno ai giardini del campus, urlando slogan a sostegno della Palestina e invocando la fine dei rapporti economici tra la Columbia e le società legate a Israele. Anche i professori si sono uniti alla protesta, posizionandosi all’ingresso dell’accampamento per proteggere gli studenti da eventuali sgomberi.

Un’ora dopo la mezzanotte, un gruppo composto da una decina di manifestanti con il volto incappucciato è entrato nell’Hamilton Hall, uno degli edifici dell’amministrazione della Columbia. Dalle finestre è stato srotolato uno striscione con la scritta “Hind Hall”.

Meno di 24 ore dopo, su richiesta della rettrice, la polizia è intervenuta. L’intero quartiere di Morningside Heights è stato chiuso al traffico e la zona è stata transennata. Alle 21 del 30 aprile gli agenti, in tenuta antisommossa, sono entrati nel campus e ne hanno preso il controllo. Gli studenti, i professori e i giornalisti presenti sul luogo sono stati spintonati e costretti a rinchiudersi nel palazzo John Jay o ad abbandonare il campus. A nessuno è stato permesso di assistere agli arresti avvenuti durante l’intervento.

Caos alla Columbia University: cosa succede ora

Nel campus della Columbia University di New York regna il silenzio. Il campus è in lockdown e fino alla fine del semestre nessuno studente o professore è autorizzato a entrare nella proprietà dell’ateneo. Nell’accampamento sono rimaste solo orme delle tende, rimosse dalla polizia. Decine di agenti sorvegliano l’area e fino al 17 maggio, giorno della cerimonia di consegna delle lauree, la situazione non dovrebbe cambia.

Tuttavia, si teme possano esserci altre proteste e, conseguentemente, ulteriori tumulti e problemi per l’università che fa parte della cosiddetta Ivy League, la congrega degli atenei più prestigiosi degli Stati Uniti. In totale, le persone arrestate la sera del 30 aprile sono 109.

So di parlare a nome di molti membri della nostra comunità quando dico che quello che è successo mi ha riempito di profonda tristezza. Mi dispiace che siamo arrivati a questo, ci vorrà del tempo per guarire.

Queste le parole usate dalla rettrice Shafik per commentare l’evoluzione degli eventi.

Nonostante il lockdown, le proteste non si sono fermate. Alcuni studenti risiedenti nei dormitori del campus (unici che possono ancora avere accesso all’area) hanno scritto con dei gessetti colorati il messaggio “Cops out of our campus” (poliziotti fuori dal nostro campus).

Fuori dai confini dell’università si è radunato un gruppo di manifestanti che ha proiettato sulla facciata dell’Hamilton Hall la scritta “Gaza calls, Columbia falls” (Gaza chiama, Columbia cade).

