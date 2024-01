Incidente aereo in Giappone: come si sono salvati i passeggeri del volo Japan Airlines

Non si è trattato di un miracolo: i passeggeri del volo Japan Airlines coinvolti nell'incidente aereo in Giappone si sono salvati per due motivi ben precisi. Vediamo cosa è successo.

Il 2 gennaio 2024, un AirbusA350 si è scontrato contro un Dash-8 della guardia costiera giapponese nell'aeroporto di Tokyo, generando un incendio. Sulle cause sono in corso le indagini che chiariranno ogni dettaglio dell'incidente aereo in Giappone ma una prima certezza emerge chiara: grazie al rispetto delle regole, tutti i 367 passeggeri e i 12 dell'equipaggio che si trovavano a bordo del volo Jal sono riuscite a evacuare dall'aereo in pochi minuti evitando una tragedia di proporzioni enormi.

L'incidente aereo in Giappone: indagini in corso

Dopo il terremoto, il Giappone ha vissuto altri attimi di paura alla notizia dello scontro tra un volo di linea Japan Airlines e un velivolo della Guardia Costiera, in partenza per la provincia occidentale di Niigata carico di aiuti per le popolazioni terremotate.

L'incidente è avvenuto all'aeroporto di Haneda a Tokio: l'Airbus A350 della Japan Airlines in fase di atterraggio ha impattato contro un Bombardier Dash-8 della Guardia Costiera nipponica, che era allineato sulla pista 34R. Dall'impatto

Dopo il rovinoso scontro, i due velivoli hanno preso fuoco: i passeggeri e l'equipaggio dell'Airbus - che è riuscito a completare l'atterraggio - sono riusciti a mettersi in salvo evacuando dall'aereo in pochi minuti mentre da Dash-8 è uscito vivo solo il Comandante e le vittime registrate sono cinque.

"Aereo guardia costiera non autorizzato"

Sulle cause dell'incidente si stanno ovviamente svolgendo le analisi anche se elementi importanti sono già emersi dalle prime ore successive all'impatto.

Secondo il vicedirettore generale dell'Ufficio dell'Aviazione Civile del ministero dei Trasporti, Toshiyuki Onuma. l'aereo della guardia costiera non era autorizzato a essere sulla pista d'atterraggio. Secondo il ministero, dalle trascrizioni è emerso che "non c'era nulla che potesse essere considerato un permesso di accesso alla pista".

L'invasione di pista, quella che gli addetti ai lavori chiamano 'runway incursion' è stata causata da un errore di comunicazione tra il comandante del Dash-8 e la torre di controllo? Solo a conclusione delle analisi e delle perizie di rito si avrà un risposta definitiva a quella che per ora è solo un'ipotesi.

L'evacuazione dell'Airbus in pochi minuti

Una verità invece è emersa chiara ed immediata: la tragedia avrebbe potuto essere di dimensioni decisamente maggiori se i passeggeri del volo di linea non fossero riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme in pochi minuti.

Non si tratta di un miracolo ma della conseguenza di due elementi fondamentali: da una parte il personale di volo debitamente addestrato che ha saputo coordinare l'evacuazione in una situazione molto difficile, dall'altro dalla capacità dei passeggeri di rispettare le istruzioni impartite senza farsi prendere dal panico.

Cosa ha evitato la tragedia

Sembra assurdo ma una di queste in particolare ha evitato una tragedia di dimensioni enormi: i passeggeri infatti non hanno rallentato le operazioni di evacuazione cercando di portare con sè il bagaglio a mano. Tutti hanno perso indubbiamente qualcosa di prezioso: dal portafoglio al laptop. Ma hanno salvato la propria vita e quella degli altri passeggeri. Su questo non hanno dubbi tutti gli esperti interpellati sui vari media internazionali.

"Se le persone avessero cercato di prendere i loro oggetti personali, sarebbe stato davvero pericoloso perché avrebbero rallentato l'evacuazione", ha dichiarato il Prof. Ed Galea, direttore del Fire Safety Engineering Group dell'Università di Greenwich alla Bbc.

Un errore che sarebbe stato fatale , considerato che le fiamme stavano avvolgendo tutto. Inoltre l'evacuazione è avvenuta in condizioni molto difficili in quanto l'aereo era a muso in giù e anche il sistema di annunci dell'aereo ha avuto un malfunzionamento.

Un buon coordinamento tra il personale di bordo- sottoposto a un rigoroso addestramento - e i passeggeri ha quindi evitato il peggio. Una lezione per tutti i passeggeri che spesso assistono annoiati alle istruzioni e simulazioni che precedono ogni volo (ma vale anche per le navi da crociera), magari senza nemmeno togliersi le cuffiette. E che insegna quanto il tema della prevenzione sia fondamentale, in ogni ambito.