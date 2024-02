Comunicato Rai, le opopsizioni: "Uno schifo, censura di governo"

Il comunicato a favore di Israele dell'Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, letto durante la trasmissione Domenica In, ha suscitato forti critiche da parte dell'opposizione politica italiana. Vediamo le reazioni

Partiti come il Pd, il M5s e Avs hanno contestato il messaggio, giudicandolo inappropriato dopo le polemiche scaturite dalle dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano riguardo alle parole di Ghali al festival di Sanremo. Vediamo la reazione delle opposizioni.

La controversia del comunicato

Il comunicato letto in diretta su Rai 1 da Mara Venier e firmato dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha generato polemiche per la sua posizione a favore di Israele in seguito alle parole pronunciate da Ghali al festival di Sanremo, ovvero "stop al genocidio".

Ecco il testo del comunicato che Mara Venier ha letto in diretta a Domenica In:

L'Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta.

Mara Venier ha concluso: "Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore Delegato Roberto Sergio".

Tale dichiarazione aveva provocato la protesta dell'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, il quale aveva definito "vergognoso" il messaggio del cantante, denunciandolo come "odio e provocazioni".

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile.

Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music… — Ambasciatore Alon Bar (@AmbAlonBar) February 11, 2024

Poco dopo, l'AD della Rai ha emesso un comunicato che ha enfatizzato l'attenzione della TV pubblica alla "tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas" e alla "strage del 7 ottobre", senza mai menzionare Gaza o la Palestina.

Le polemiche

Tale testo ha ricevuto critiche sia sui social media che da parte degli esponenti dell'opposizione. La presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s), ha ribadito che ogni artista dovrebbe essere libero di esprimere le proprie opinioni senza interferenze, sottolineando che tale posizione non rispecchia lo spirito del servizio pubblico.

Anche i membri del Partito Democratico hanno espresso disaccordo con il comunicato della Rai, definendolo una brutta pagina per l'azienda e sottolineando l'importanza del rispetto degli artisti e della salvaguardia del pluralismo nel servizio pubblico.

Marco Furfaro, deputato del Pd, ha commentato sui social media: "La Rai è di tutti, è servizio pubblico, è e deve essere una piazza libera dove gli artisti possano dire ciò che pensano senza censure". Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha criticato le parole di Alon Bar e ha chiesto che l'AD Rai estenda il suo comunicato anche al popolo palestinese.

La risposta della maggioranza al testo di Ghali e alla polemica dell'ambasciatore israeliano è arrivata con il senatore di FI Maurizio Gasparri che ha dichiarato: "La Rai ha perso un'altra occasione. Spero che i vertici dell'azienda si scusino con le autorità di Israele ed attuino interventi riparatori, tenuto conto delle giuste proteste dell'ambasciatore di Israele". Il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha appoggiato il comunicato di Sergio, sottolineando l'importanza dell'equilibrio nei messaggi trasmessi dalla televisione pubblica.

La questione sembra tutt'altro che chiusa e anzi, sembra solo l'inizio di una discussione politica che avrà seguito nei prossimi giorni.