Condanna a morte con l'azoto: come funziona il metodo usato per la prima volta in Alabama

La condanna a morte, una tematica sempre al centro di accesi dibattiti etici e legali, affronta una nuova frontiera con l'introduzione dell'ipossia da azoto. Questo metodo, testato per la prima volta nell'esecuzione di Kenneth Eugene Smith in Alabama, solleva numerose questioni sulle implicazioni umane e giuridiche di tale pratica.

Come funziona la pena di morte con l'Azoto

L'ipossia, una condizione di carenza di ossigeno a livello corporeo, rappresenta la base del nuovo metodo di esecuzione. L'Alabama, uno degli stati pionieri nell'adozione di questa tecnica, ha recentemente deciso di utilizzare l'ipossia da azoto per eseguire la condanna a morte di Kenneth Eugene Smith, precedentemente sopravvissuto a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale. Questo approccio, non precedentemente sperimentato, ha sollevato interrogativi sulla sua efficienza e umanità.

La scelta dell'Alabama ha suscitato critiche da parte delle Nazioni Unite e di diverse organizzazioni non governative, che la considerano una pratica contraria ai diritti umani. L'uso di azoto per indurre ipossia, benché teoricamente rapido e indolore, non è esente da rischi e potenziali sofferenze, come evidenziato da esperti e organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty International.

Il protocollo dell'esecuzione

Durante l'esecuzione, Smith è stato legato a una barella nella camera dell'esecuzione, dove gli sarà applicato un "respiratore ad aria compressa di tipo C approvato dal NIOSH". Il protocollo ha previsto la somministrazione del gas per un periodo minimo di 15 minuti, o fino a 5 minuti dopo la cessazione del battito cardiaco. Tuttavia, dettagli cruciali relativi allo stoccaggio e al collaudo del sistema di gas sono stati omessi dalla documentazione pubblica.

Mentre il procuratore generale dell'Alabama ha assicurato che l'azoto ha causato una rapida perdita di coscienza seguita da morte, esperti come Jeffrey Keller hanno espresso dubbi, paragonando l'effetto a quello di soffocamento. Amnesty International ha inoltre sottolineato il rischio che l'esecuzione possa trasformarsi in una tortura.

Le alternative alle iniezioni letali

La ricerca di alternative alle iniezioni letali è stata spinta dall'opposizione di alcune aziende farmaceutiche all'uso dei loro prodotti per le esecuzioni. L'Alabama, insieme a Oklahoma e Mississippi, ha autorizzato l'uso del gas azoto come metodo alternativo.

Leggi anche: Cosa si ricorda durante la Giornata della Memoria: significato, eventi e iniziative

Esperti e organizzazioni, inclusa l'American Veterinary Medical Association, hanno espresso preoccupazioni sui rischi associati all'ipossia da azoto. Gli avvocati di Smith hanno inoltre sollevato dubbi sull'affidabilità e l'ermeticità della maschera per inalare l'azoto, suggerendo che ciò potrebbe prolungare l'agonia o portare a un esito incerto.

Cosa ha fatto Kenneth Eugene Smith

Smith, condannato a morte nel 1996 per omicidio, aveva già affrontato un tentativo fallito di esecuzione tramite iniezione letale nel 2022, interrotto a causa di problemi tecnici. La sua esperienza è stata segnata da sofferenze e problemi psicologici.

La decisione dell'Alabama di procedere con l'esecuzione di Smith mediante ipossia da azoto rappresenta un capitolo controverso nella storia delle pene capitali. Questo metodo, pur essendo presentato come una soluzione più umana ed efficiente rispetto alle iniezioni letali, solleva interrogativi profondi sui diritti umani, l'etica delle esecuzioni e la responsabilità dello Stato nell'applicare le condanne a morte.

Leggi anche: Pietre d'inciampo: cosa sono i monumenti dedicati alla memoria che si vedono per strada