Condono edilizio all'interno del Piano Casa: novità da Matteo Salvini sulla sanatoria

Un nuovo condono edilizio potrebbe arrivare per gli abusi minori: Salvini e la Lega mirano al suo inserimento nel Piano Casa. Ecco tutte le novità in merito.

Il dibattito attorno al tema del condono edilizio è tornato prepotentemente all'attenzione del pubblico con una novità. La sanatoria edilizia verrà aggiunta all’interno del Piano Casa da parte di Matteo Salvini e della Lega.

Tale piano, che si prefigge di affrontare anche le questioni relative agli abusi edilizi, sta suscitando un ampio interesse, ma anche diversi dubbi, a livello nazionale. Il suo impatto potenziale sull'economia, sull'urbanistica e sulla società nel suo complesso lo rendono argomento centrale di discussione e riflessione.

Da un lato, il condono edilizio permetterebbe ad un enorme numero di italiani di accedere alla sanatoria per vari abusi. Le conseguenze positive potrebbero essere varie: innanzitutto, anche chi possiede immobili con abusi edilizi, grazie alla sanatoria, potrebbe vendere o affittare l’immobile.

Il che potrebbe contribuire a ridurre i prezzi degli affitti attualmente alle stelle nel nostro Paese. Ma la questione solleva anche dei dubbi.

Scopriamo insieme tutte le novità sul Piano Casa e sulla proposta di Salvini e della Lega relativamente al condono edilizio.

Il Piano Casa di Salvini e la Lega: novità sul condono edilizio

In un recente intervento relativo al Piano Casa che, nelle intenzioni della Lega, verrà realizzato entro il prossimo anno, Salvini ha parlato di diverse novità relative al condono edilizio.

Ovviamente, nelle intenzioni della Lega e di Salvini tale condono, che verrà introdotto nel Piano, riguarderà solamente gli abusi edilizi minori.

Tra questi, piccole difformità rispetto al progetto iniziale, come la costruzione di pareti, box e cantine, verande. È chiaro quindi che il condono edilizio che verrà inserito nel Piano Casa non riguarderà immobili totalmente abusivi costruiti in aree dove la costruzione è vietata.

La sanatoria si rivolgerà esclusivamente alle piccole irregolarità che, seppur minime, attualmente non permettono ai proprietari di affittare o vendere.

La novità sul condono edilizio, al momento, resta solo ed esclusivamente una proposta da poter inserire all’interno del Piano Casa.

Eppure, Salvini sembra non avere dubbi: durante una recente intervista riportata su La Stampa ha affermato con sicurezza che la sanatoria potrebbe influire positivamente sulla situazione insostenibile relativa al caro affitti.

Novità Piano Casa: effetti e dubbi sul condono edilizio proposto

Se il prezzo degli affitti e, più in generale, degli immobili è salito vertiginosamente anche a causa del gran numero di immobili a scopo turistico realizzati, una soluzione c’è.

Secondo Matteo Salvini, uno degli effetti positivi più interessanti garantiti da un condono edilizio inserito all’interno del Piano Casa sarebbe quello di garantire un abbassamento dei canoni di locazione.

Tuttavia, il dubbio che una sanatoria edilizia non sia sufficiente a risolvere il caro affitti è più che lecito. Sono le sanatorie degli anni passati a far sorgere questo dubbio.

In effetti, i risultati delle sanatorie precedenti parlano chiaro, e rivelano che, alla fine dei conti, le aspettative iniziali non sono mai state superate.

Ecco perché il condono edilizio che verrà probabilmente inserito all’interno del Piano Casa non convince del tutto.

Uno sguardo alle sanatorie edilizie del passato

Quello interno al Piano Casa non è infatti il primo condono edilizio di grande portata. Nella storia del nostro Paese, si contano diversi tentativi che sono avvenuti nel passato, e che non hanno portato i benefici inizialmente previsti.

Il primo risale al 1985 ed è stato voluto dall’esecutivo Craxi, mentre i successivi sono avvenuti ad opera del Governo Berlusconi rispettivamente nel 1994 e nel 2003.

In tutti e tre i casi, i reali beneficiari della sanatoria furono i proprietari di immobili con abusi edilizi. Le casse dello Stato, infatti, beneficiarono solo di una minima parte del gettito inizialmente previsto.

