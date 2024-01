Dai rapporti con Salvini al caso Pozzolo: cos'ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa

Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa di fine anno nella giornata del 4 gennaio, in ritardo di diversi giorni a causa di problemi di salute che le hanno impedito di partecipare all'appuntamento fissato prima per il 21, poi il 28 dicembre e infine il 4 gennaio.

Ecco cosa ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti sui temi principali di attualità: dai rapporti con Matteo Salvini al caso Pozzolo, fino alla sua possibile candidatura alle elezioni europee.

Conferenza stampa di fine anno per Giorgia Meloni

"Sarà un anno molto difficile", con diversi appuntamenti a carattere nazionale e internazionale (per esempio la presidenza del G7): con queste parole è iniziata la conferenza stampa di Giorgia Meloni, con qualche giorno di ritardo rispetto al messaggio di fine anno di Mattarella.

Un appuntamento nel quale la premier ha risposto a tutte le domande dei giornalisti presenti all'appuntamento, intervenendo e chiarendo diversi dossier di attualità, economia e politica.

Alcuni si aspettavano la cacciata immediata del deputato Emanuele Pozzolo da FdI in seguito all'incidente che lo ha coinvolto a Capodanno, e persino l'annuncio della candidatura di Meloni alle elezioni europee di giugno. Altri si aspettavano al contrario "calma, toni bassi e risposte puntualissime sui singoli dossier". Tutto e niente.

Insomma tanta carne sul fuoco, al punto che Meloni ha deciso di dividere la conferenza stampa in tre momenti diversi: le cosiddette "breaking news", gli "evergreen" (per esempio guerre, temi macroeconomici e migrazioni) e i "grandi eventi del 2024" (come il G7 e le elezioni).

Ecco quindi quali sono le domande a cui ha dovuto rispondere la premier e cosa ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa di fronte ai giornalisti.

Mancata ratifica del Mes, Patto di Stabilità e Manovra

"Quest'anno abbiamo diminuito le tasse, tagliando la spesa pubblica", ha esordito Giorgia Meloni rispondendo alla prima domanda della giornalista, che interpellava la premier sul reperimento dei fondi necessari per la prossima Manovra 2025.

L'obiettivo della premier è confermare la misure che sono state portate avanti nella Legge di Bilancio 2024 - taglio del cuneo fiscale e abbassamento delle tasse - o, eventualmente, migliorarle.

Sul Patto di Stabilità, invece, "non è quello che avrei voluto io" ha detto Meloni: si cerca una sintesi tra interessi diversi. "Quello che potevo fare e che ho fatto è stato rimettermi all'Aula".

Il Mes è stato bocciato perché "non c'è mai stata una maggioranza disposta a ratificare il trattato", ha precisato ancora la premier, e questa può diventare un'occasione per modificare questo strumento e renderlo più efficace. Meloni, infatti, ritiene il Mes uno strumento "obsoleto", benché esista da tempo.

Immigrazione, perché gli sbarchi sono aumentati?

Sul tema dell'immigrazione sono diverse le domande poste alla premier Giorgia Meloni: i dati rivelano che il numero di sbarchi in Italia è aumentato quest'anno, ma per quale motivo?

I dati dell'ultima parte dell'anno dimostrano un calo rispetto ai dati iniziali. So che ci si aspettava di più su questo, e sono pronta ad assumerne le responsabilità perché si tratta di una sfida epocale.

La premier ha spiegato di voler risolvere il problema strutturalmente, lavorare in Africa, fermare le partenze dall'Africa, e dunque ha bisogno di un lungo periodo (ad esempio con il Piano Mattei) per la sua attuazione. Parallelamente occorre lavorare anche sulla migrazione legale.

Si tratta di un "lavoro molto complesso, sul quale le cose iniziano a cambiare" ha aggiunto Meloni.

Caso Pozzolo, le parole di Giorgia Meloni

Uno dei temi più attesi nella conferenza stampa era quello relativo al caso Pozzolo e agli eventuali provvedimenti che si intendono prendere nei confronti del deputato.

"Il parlamentare Pozzolo dispone di un porto d'armi per difesa personale", ha esordito al premier spiegando il motivo per cui Pozzolo avesse a disposizione la pistola dalla quale è partito un colpo a Capodanno.

La questione sulla quale concentrarsi, però, è un'altra secondo la premier:

Chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà. Per questo, secondo me, c'è un problema con quello che è accaduto: qualcuno non è stato responsabile, e questo non va bene.

Perciò, Meloni ha chiesto che l'onorevole Emanuele Pozzolo venga deferito in Commissione Garanzia ai probiviri e sospeso da Fratelli d'Italia.

Caso Tommaso Verdini, cognato di Matteo Salvini

"Non ho gli elementi per commentare il fatto in sé", ha spiegato al premier sul caso di Tommaso Verdini.

Sulla questione bisogna attendere il lavoro della Magistratura. Sicuramente quello che ho letto è che le intercettazioni fanno riferimento al precedente Governo, Salvini non viene chiamato in causa e dunque non ritengo che debba riferire in Aula su questa materia.

Giorgia Meloni si candida alle europee? La risposta della premier

Sulla possibile candidatura alle elezioni europee, Meloni ha risposto con poche parole: è una decisione che non ha ancora preso.

Devo capire se una mia candidatura personale toglierebbe tempo al mio incarico di Presidente del Consiglio, e penso che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza.

L'eventuale candidatura, ha aggiunto ancora Meloni, potrebbe forse portare anche altri leader dell'opposizione a fare la stessa scelta, e questo potrebbe essere interessante dal punto di vista della democrazia.

Infine, Meloni non ha escluso la possibilità di un confronto tv con Elly Schlein sul tema delle donne, come proposto da un giornalista presente alla conferenza stampa.