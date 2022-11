Nel pomeriggio di oggi, 4 novembre 2022, si terrà il Consiglio dei ministri per approvare la Nadef, la nota di aggiornamento di economia e finanza, che precede il varo entro la fine dell'anno della legge di bilancio per il 2023. Secondo alcune indiscrezioni la nota conterrà almeno 15 se non 18 miliardi di euro di aiuti destinati a famiglie e imprese per fare fronte al caro bollette.

La legge di bilancio prende forma, se ne discuterà oggi in Consiglio dei ministri: ecco le prime proposte

I temi caldi della Nadef sono due: le previsioni per il 2023 con il rapporto deficit PIL al 4,5%, il massimo possibile senza eccessive ripercussioni sul debito, e la crescita programmatica a 0,6%. Secondo le stime provvisorie dell'Istat, nel terzo trimestre 2022 il PIL dell'Italia è cresciuto dello 0,5% rispetto al trimestre precedente; e del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (2021).

La manovra nel suo complesso oscillerà tra i 30 e i 40 miliardi e ci dovrebbe essere anche uno scostamento di bilancio di almeno 21 miliardi. Quasi sicuramente si andrà verso un Decreto Aiuti 4 che dovrebbe prevedere bonus di 150 euro per redditi Isee inferiori o pari a 20.000 euro e scudo di almeno 6 mesi per i morosi.

Oltre al sostegno a famiglie e aziende per far fronte al caro energia che assorbirà circa tre quarti degli interventi, le risorse che saranno ancora disponibili dovrebbero costituire i primi stanziamenti a favore delle misure annunciate dal centrodestra in campagna elettorale. Stiamo parlando della flat tax per i lavoratori autonomi, si passa poi alle pensioni con degli aggiustamenti della legge Fornero. Non bisogna dimenticare anche la lotta all'inflazione che ha raggiunto livelli elevatissimi in tutta l'Europa. Inoltre il governo dovrebbe anche muoversi verso il taglio del cuneo fiscale confermando lo sgravio fiscale minimo al 2% e la rottamazioni con uno stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.

Venti favorevoli e venti contrari: le sfide del governo

Il governo dovrà tenere conto delle richieste di Lega e Forza Italia che fanno pressione per un maggiore aumento della spesa pubblica ma il problema resta dove reperire i fondi. Al ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti potrebbe mettere mano al bonus 110% sull’edilizia e al reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, il governo già si è mosso non prorogando i contratti ai Navigator. Oltre ai suoi alleati che sono parte del governo, il centrodestra deve affrontare anche l’opposizione che si è scagliata contro il decreto anti-rave, il reintegro dei medici, infermieri e sanitari no vax e l’aumento al tetto del contante a 10.000 euro. Per quest’ultimo Disegno di legge proposto dalla Lega è già stato pensato di abbassare il tetto del contante a 5.000 euro.

Il tempo è poco e i provvedimenti da approvare sono molti. Come Giorgia Meloni aveva già detto ieri alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola: "Stiamo correndo contro il tempo". Mai come questa volta, il nostro presidente, ha pienamente ragione.