L'ex presidente del consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha attaccato Giorgia Meloni ma anche la Francia sul tema immigrazione.

Partecipando alla trasmissione Zona Bianca su Rete 4 Conte ha evidenziato che "Meloni ora si scontra con la dura realtà. Da leader dell'opposizione ha detto tante bugie e falsità ma ora si deve calare nel nuovo ruolo”. Sul tema immigrazione per Conte ”è ora di finirla con le esibizioni muscolari”. Ecco le sue parole.

Giuseppe Conte: ”Sull'immigrazione Meloni si scontra con la dura realtà, basta con le esibizioni muscolari”

Conte in apertura è stato sollecitato sul tema immigrazione e sul duro scontro con la Francia del nostro paese di questi giorni:

”La presidente Meloni -ha detto Conte - si scontra con la dura realtà. Ora basta feste di partito, basta slogan, basta con le esibizioni muscolari. Lei adesso sta prendendo atto che blocchi navali non se ne possono fare perchè sono contrari alle regole del diritto umanitario. Chi arriva nei porti deve poter sbarcare. Un giorno in più significa un giorno di sofferenza in più. Va tutelata la dignità di queste persone. Alla fine Meloni li ha fatti sbarcare tutti tradendo anche i suoi slogan che per me restano inaccettabili”.

Giuseppe Conte attacca anche la Francia: ”Deve prendere atto che ha coste sul Mediterraneo”

Detto questo, ha continuato Conte, "va anche osservato che la Francia deve prendere atto che ha coste sul Mediterraneo. Se anche una nave Ong arriva in Francia, non è giustificata una reazione di questo tipo. Ho avuto problemi anche io coi francesi. Non so cosa si siano detti Meloni e Macron. Quando ero io presidente ho dovuto dire ai francesi, prima volta nel Consiglio Europeo, che va affermato un principio che chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Anche chi sbarca in Francia sbarca in Europa".

Ora Meloni ha un'occasione storica: anzi due. Andare al Consiglio europe e convincere i polacchi e gli ungheresi che si sono opposti sulla necessità di una redistribuzione dei migranti. Lei ha influenza su questi amici, se li convince ne prenderò atto e le darò riconoscimento pubblico. Due: bisogna poi organizzare i rimpatri per chi non ha diritto all'asilo. Quando sbarcano, chi ha diritto ad asilo va trattato con il massimo riguardo, gli altri vanno rimpatriati. Dimostri questo con i fatti.

Giuseppe Conte e i Decreti Sicurezza: ”Ho già detto e ribadisco che oggi non li firmerei più”

Sollecitato sul tema dei Decreti Sicurezza firmati da Conte ai tempi del Governo con la Lega di Matteo Salvini, Conte spiega di avere già detto che

non hanno avuto efficacia, sono serviti in un governo in cui la Lega voleva rivendicare la sua posizione. Non li firmerei più e già nel Conte II li abbiamo rivisti e modificati.

Giuseppe Conte: ”Sul reddito di cittadinanza l'animo non me lo metterò mai in pace”

A Conte viene mostrato un video in cui il vicepremier Matteo Salvini spiega che si rivedrà da parte del Governo il Reddito di Cittadinanza con un taglio dei fondi:

Animo in pace sul reddito non me lo metterò mai, spiega Conte. Il Reddito di cittadinanza è un sistema di protezione necessario, Renzi addirittura ha proposto un referendum per eliminarlo. Le persone in condizioni di povertà assoluta sono un fatto del quale uno Stato non può rimanere disinteressato. Il Governo prende di mira un sistema di protezione sociale per di più in un momento molto difficile.

"Dopo la guerra ai poveri ora impostano il discorso diversamente, in maniera ancora più miserevole. A noi serve un miliardo, dicono, è ridicolo trovare un miliardo togliendo 100 euro 200 o 300 a chi deve mangiare. Non hanno il coraggio di andare contro i poteri forti, la norma sugli extraprofitti, non la stanno toccando. Perchè non vanno a prendere le decine di miliardi di chi ha accumulato di profitti ingiusti?”.

Giuseppe Conte e il Superbonus: ”Meloni blocca la misura”

E ancora sul Superbonus.

”Meloni – spiega Conte - non era quella che con Fdi ha sempre lodato il Superbonus? Ha riconosciuto che è stata una misura che aveva prodotto tanti occupati nel settore edilizia. Al Governo ora fa peggio di Draghi. Lui ha incagliato la gestione dei crediti, lei fa peggio, in pratica depotenzia il superbonus. Draghi non aveva avuto la sfacciataggine di arrivare a tanto e con vari adempimenti l'aveva rallentata, lei sostanzialmente la blocca".

Giuseppe Conte e il dato dei sondaggi con il Movimento 5 Stelle in crescita

A domanda specifica se il Movimento 5 Stelle si sta mangiando il Pd, Conte risponde glissando:

”Io punto a continuare a essere fino a fine mandato il leader del Movimento 5 Stelle. Io in questo momento ho una chiarezza di linea e prendo posizioni chiare, non lo faccio per mettere in difficoltà altre forze politiche. M5S è una forza sorridente e una forza gentile, non vado contro qualcuno".

Ci sono altri che nel fronte dell'opposizione hanno l'obiettivo di demolire il M5S e sono Renzi e Calenda. Posso parlare e rispondere a chi fa dell'insulto la regola di vita della sua azione politica? Calenda cambia idea su tutto, va preso sui giorni pari o nei giorni dispari? Aveva detto che la politica di Renzi mi fa orrore, ora siedono fianco a fianco e vedremo quanto durerà.

Giuseppe Conte e la guerra in Ucraina: ”Se si dice qualcosa sul negoziato di pace ci accusano di essere filo Putin”

Giuseppe Conte parla anche della guerra in Ucraina: