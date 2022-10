Si tratta di un missile balistico IRBM quello che alle ore 7.23 locali (00.23 in Italia) ha sorvolato il Giappone.

E' l'ennesimo test condotto dalla Corea del Nord, ma il primo in cui, stando alle autorità locali, è stato violato lo spazio aereo del Giappone.

Per sicurezza, le autorità hanno allertato la popolazione, e invitato i cittadini delle regioni settentrionali di Hokkaido e Aomori, in una allerta emessa alle 7:29 ora locale, a rifugiarsi "negli edifici e nel sottosuolo".

Non sono mancate le reazioni da parte dei paesi "nemici" della Corea del Nord, come la confinante Corea del Sud, e gli Stati Uniti d'America. La Casa Bianca ha infatti comunicato che a breve verrà elaborata una "risposta internazionale adeguata e solida", contro questo atto di forza da parte della Repubblica popolare democratica della Corea.

Corea del Nord, missile balistico sorvola Giappone. La ricostruzione

Tutto inizia alle ore 7.23. Il Comando di Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud rileva un'attività balistica presso Mupyong-ri, città della provincia settentrionale di Jagang.

E' un missile IRBM, a raggio intermedio. In poco tempo vola per circa 4.500 km, ad una velocità di Mach 17 (pari a 21.000 km all'ora). Lo stesso Comanda conferma il superamento del Giappone, infatti, sei minuti dopo, alle ore 7.29, l'emittente nazionale NHK lancia un'allerta antiaerea per le due regioni del Nord, Hokkaido e Aomori.

"Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un missile. Si prega di evacuare negli edifici o nel sottosuolo"

Lo stesso Primo ministro giapponese, Fumio Kishida, alle 8 locali, rilascia un comunicato su Twitter:

"un proiettile che sembra essere un missile balistico nordcoreano è volato probabilmente sopra il Giappone"

L'angoscia scema subito dopo, con il comunicato della guardia costiera giapponese: il missile nordcoreano è caduto in mare. Se fosse caduto o esploso nello spazio aereo o terrestre giapponese, le conseguenze sarebbero state catastrofiche.

Il problema è che non è la prima volta che la Corea del Nord è solita a questi lanci missilistici.

Corea del Nord, da inizio 2022 sono ben 31 missili lanciati

Negli ultimi anni la Corea del Nord non ha fatto altro che intensificare le attività missilistiche, anche se sempre a scopo "sperimentale" per il suo Programma Nucleare. L'ONU ha segnalato dagli inizi del 2022 ben 31 test missilistici condotti dalla Corea del Nord, ben 6 in più rispetto al 2019.

Mentre dal 2010 al 2019, sotto l'attuale presidenza di Kim Jong-un, sono stati fatti oltre 119 test missilistici.

Nel complessivo, dal 1984 al 2020, ben 147 test sono stati eseguiti.

Prima di oggi, solo il test del 2017 ha sorvolato lo spazio aereo del Giappone. Il più recente, quello di maggio 2022, è precipitato a pochi chilometri di distanza dal confine della zona economica esclusiva del Giappone.

Questa enormità di lanci missilistici hanno portato ad una maggior intensificazione delle esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud, Giappone e USA. Già venerdì scorso sono state organizzate delle esercitazioni anti-sottomarito su larga scala, nelle acque al largo della penisola coreana.

Quasi come un circolo vizioso, la Corea del Nord ha visto in queste esercitazioni l'ennesima prova di un'imminente invasione contro la Repubblica Democratica, e ha aumentato la frequenza dei test. In effetti la maggior parte dei test condotti dalla Corea del Nord sono stati effettuati negli ultimi 5-6 anni, in particolar modo a seguito dell'aumento delle tensioni tra Nord Corea e Stati Uniti d'America.

Infatti, subito dopo il lancio di questo missile, la Casa Bianca ha subito comunicato la sua intenzione di provvedere quanto prima ad una "risposta robusta" contro questo ennessimo test.

Corea del Nord all'angolo, USA valuta una risposta robusta

Prima della Casa Bianca, lo stesso Comando americano per l'Asia e il Pacifico ha condannato il lancio, invitando la Corea del Nord "ad astenersi da qualsiasi ulteriore atto illegale e destabilizzante".

A detta del consigliere per la Sicurezza Nazionale Jack Sullivan, sarà immediata "una risposta internazionale adeguata e solida", per difendere i suoi alleati giapponesi e sudcoreani.

Anche perché si teme il peggio. Diversi funzionari statunitesti e sudcoreati temono un nuovo test missilistico in coincidenza col Congresso del Partito Comunista Cinese, previsto il 16 ottobre, così da mettere in allerta, dopo il Giappone, anche la Cina.

O ancora peggio, attuare la settima detonazione nucleare, ovvero l'esplosione di un'arma nucleare a scopi più "provocatori" che sperimentali. L'ultima detonazione nucleare è accaduta nel 2017, e ha portato non solo ad un maggior isolamento a livello internazionale, ma anche ad una recrudescenza delle molteplici sanzioni delle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti.

Al momento l'intelligente sudcoreana e statunitense stanno conducendo un'analisi dettagliata sul missile, per capire al meglio la sua tipologia.

Ma ciò che preoccupa più di tutto sono i tunnel, quelli che la Corea del Nord ha progettato (e sta tutt'ora progettando) per i suoi test missilistici. Tunnel che potrebbero confermare ancora di più il timore di un aumento della frequenza dei test, e addirittura dell'esecuzione del settimo test nucleare.