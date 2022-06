Missili nucleari a disposizione dei generali sul 38° parallelo, al confine con la Corea del Sud. Sarebbe questo il nuovo piano previsto dalla Corea del Nord, pensato dal leader Kim Jong-un e discusso in una riunione ad altissimo livello della Commissione centrale militare a Pyongyang.

Vediamo in che cosa consisterebbe questo piano che rafforzerebbe le forze militari nord-coreane nell'area.

Corea del Nord, missili nucleari sul 38° parallelo: il progetto di Kim Jong-un

Kim Jong-un, leader della Corea del Nord ha convocato e presieduto una riunione della Commissione Centrale militare. Al centro del dibattito la discussione del seguente tema

“Piano per la modifica e l'ampliamento degli incarichi operativi affidati alle unità di frontiera”.

Sostanzialmente si di parla di nuovi incarichi per le truppe di prima linea della Corea del Nord volte a schierare sul 38esimo parallelo al confine con la Corea del Sud delle armi nucleari pronte all'utilizzo da parte delle forze di artiglieria di Pyongyang.

Nelle immagini che sono state diffuse dal regime nord coreano si vede un ufficiale dell'esercito che indica i possibili bersagli delle armi nucleari della Corea del Nord e si possono identificare delle zone della Corea del Sud.

Il messaggio che vuole dare il regime è che in caso di guerra, nell'area la Corea del Nord sarebbe capace di arrivare con armi nucleari nell'area “nemica”.

Corea del Nord: negli ultimi mesi si sono intensificati i lanci di missili da parte di Kim

Ne abbiamo parlato anche di recente e c'è il link a questo articolo: negli ultimi tempi il governo di Kim Jong-un si è molto concentrato sul versante dei missili intercontinentali e ci sono stati diversi lanci di prova nei primi mesi del 2022. Ci sono anche stati test a più corto raggio che mettono nel mirino la Corea del Sud. Si ricordano le immagini diffuse sempre da Pyongyang relative ad un Kim Jong-un festante che è andato ad assistere al lancio di uno i questi missili a "corto raggio".

Pyongyang ha messo in evidenza che:

il test è stato di grande significato, perché ha drasticamente accresciuto la potenza di fuoco dell’artiglieria di prima linea e l’efficienza operativa delle armi nucleari tattiche della Repubblica popolare democratica di Corea.

Corea del Nord: escalation da parte di Kim. Quali sono gli obiettivi?

La domanda che ci si può porre è la seguente? Perchè questa escalation militare di Kim proprio in questo momento in cui quasi tutte le attenzioni mondiali sono rivolte alla guerra in Ucraina?

Quali obiettivi si vuole porre il leader nord coreano con questo discorso del nucleare tattico?

Il progetto del regime di Pyongyang rimane sempre sostanzialmente lo stesso. Esibire la propria forza, mettere in mostra le proprie armi strategiche a corto e lungo raggio per mettere in guardia gli avversari. Cercare di tenerli lontani di Pyongyang e evitare ogni azione che possa minacciare il regime al governo in Corea del Nord. E' il solito schema basato sul "deterrente strategico" che porti ad evitare la guerra.

Corea del Nord: escalation di Kim con armi ancora più avanzate

Il quotidiano Il Corriere della Sera riporta una preoccupazione forte che esprime Jeffrey Lewis, direttore del Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute for International Studies a Monterey.

Lewis illustra che i nuovi missili tattici sperimentati da Kim hanno una caratteristica di novità.

I preparativi per il lancio sono molto più rapidi rispetto agli esempi precedenti. E quindi ci sono minori tempi per la risposta antimissile delle forze della Corea del Sud e degli Stati Uniti che sono stanziate nel luogo. L'esibizione di Kim, è rivolta a mostrare tutta la potenza dell'arsenale nord-coreano.

Corea del Nord e tensione internazionale: un piano di sviluppo quinquennale

Il leader della Nord Corea Kim Jong-un è chiaramente in un fase che ha l'obiettivo di alzare la tensione con la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

Questo nuovo incontro volto a confermare gli obiettivi cruciali e urgenti di rafforzamento e espansione delle capacità militari, come descrive l'agenzia ufficiale Kcna, potrebbe avere anche un altro obiettivo al di dà di questo discorso dei missili a corto e lungo raggio.

Ovvero dopo che nel 2021 Kim Jong-un aveva annunciato lo sviluppo di un piano quinquennale del piano di difesa del paese, l'aggiornamento in questione potrebbe portare anche uno sviluppo possibile sui sistemi di difesa e anche su missili a testate multiple e anche a lungo raggio. I missili balistici intercontinentali sono un aspetto al quale il leader nord-coreano tiene in maniera particolare.

E, parlando alla nazione di recente, Kim ha sottolineato che occorre aumentare gli sforzi per la sicurezza del paese perchè il ritiene che:

il clima di sicurezza, l'ambiente intorno alla Corea del Nord si sia fortemente deteriorato in questo ultimo periodo.

La Corea del Sud alla finestra e valuta la possibilità di nuove sanzioni

Non bastasse il conflitto in Ucraina ora cresce anche la preoccupazione sul versante Nord Coreano.

La Corea del Sud sta monitorando con grande attenzione le mosse del regime di Kim. E' stata anche valutata l'ipotesi di ulteriori sanzioni verso Pyongyang in caso di nuovi test con missili nucleari.

Anche sanzioni che possano avere un forte valore simbolico per mettere un freno alle azioni di Kim. Naturalmente ogni mossa Sud coreana verrebbe fatta di concerto con l'alleato storico rappresentato dagli Stati Uniti d'America.

Al momento non ci sono però decisioni ufficiali in tal senso ma quel che è certo è che dal punto di vista degli investimenti in armamenti nucleari la Corea del Nord non ha al momento intenzione di fare nessun passo indietro.

La situazione in quella zona delicata del mondo andrà tenuta sotto controllo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.