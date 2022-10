Sembra di essere tornati alla guerra fredda, quando la sfida missilistica era tra Stati Uniti d'America (USA) ed ex Unione Sovietica. Oggi gli Stati che hanno un arsenale missilistico sono molti di più e spesso si parla anche di testate nucleari. Tra questi abbiamo la Corea del Nord e la Corea del Sud. I due stati asiatici si stanno "provocando" da anni, ma negli ultimi giorni si sta passando ai fatti. Anche il Giappone si sente coinvolto in questa "battaglia".

La Corea del Sud e gli USA reagiscono alle esercitazioni della Corea del Nord: torna la sfida missilistica in Asia

Nella giornata di oggi, 5 ottobre 2022, gli eserciti sudcoreano e statunitense hanno lanciato dei missili sul mare dell'Est meglio noto come mare del Giappone. Il gesto dei due eserciti è una risposta al lancio dei razzi nordcoreani nello stesso mare.

Fortunatamente non si parla di attacchi a Stati sovrani, ma di semplici esercitazioni che vogliono dire metaforicamente parlando: "Ci sono anch'io". Ebbene, la Corea del Nord è entrata con prepotenza in questa corsa agli armamenti missilistici, tanto da mandare nel panico i sudcoreani. Il lancio del missile sudcoreano non ha avuto l'esito sperato, dato che è precipitato sul suo suolo.

I cittadini sudcoreani hanno sentito il rumore ed hanno visto le fiamme divampare nonostante non ci sia stata nessuna esplosione. Terrorizzati dal fatto che potesse iniziare una nuova guerra di Corea, si sono fatti prendere dal panico. Lo Stato Maggior sudcoreano ha però fatto sapere che si trattava di un'esercitazione finita male che però non ha provocato danni a cose o persone. Adesso da Seoul dovranno capire cosa non sia andato con quel missile.

Perché la Corea del Nord minaccia la Corea del Sud, gli USA e il Giappone

Ma perché sta accadendo tutto questo e cosa c'entrano gli Stati Uniti d'America? Questa corsa agli armamenti è una storia che si è già ripetuta in altre occasioni e con altri Stati. Ma il mondo occidentale adesso ha un nuovo "competitor": la Corea del Nord.

Il regime nordcoreano ha voluto sfidare e minacciare gli stati Uniti in quanto Washington non ha mai accettato le politiche repressive di Pyongyang e, dopo la guerra di Corea negli anni '50 ha sempre sostenuto il Paese rivale: la Corea del Sud.

La minaccia nucleare e missilistica nordcoreana risale però a tempi più recenti. Il governo autoritario di Pyongyang nel 2013 ha dichiarato di essere in stato di guerra con la Corea del Sud proprio in seguito alle esercitazioni militari dei sudcoreani e degli statunitensi. Nello stesso hanno, Kim Jong-UN, leader supremo della Corea del Nord, ha dato il via libera ad un possibile attacco nucleare contro gli Stati Uniti.

USA difenderanno Giappone e Corea del Sud

Ieri, 4 ottobre 2022, dopo cinque anni, la Corea del Nord ha ripreso le sue esercitazioni militari nel mare del Giappone lanciando missili che, stando a quanto dicono le autorità giapponesi, hanno anche sorvolato la loro Nazione insulare.

Gli Stati Uniti, insieme alla Corea del Sud, hanno allora ripreso ad esercitarsi, specificando che difenderanno sempre il Giappone e la Corea del Sud. Inoltre, da Washington chiedono alla Corea del Nord di interrompere qualsiasi azione militare atta a destabilizzare gli equilibri geopolitici e di pace.