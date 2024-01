Cortei pro-Palestina nella Giornata della Memoria: tensioni tra manifestanti e polizia

Le manifestazioni che imperversavano in un giorno come il 27 gennaio hanno causato tensioni tra i partecipanti e le forze dell'ordine, evidenziando le divisioni sull'approccio al conflitto israelo-palestinese. Ecco un resoconto dettagliato degli eventi accaduti nelle principali città.

Milano: Momenti di tensione e feriti durante il corteo

A Milano, più di 1200 persone si sono radunate in piazza Loreto per manifestare il loro sostegno alla causa palestinese. Gli studenti del movimento "Cambiare Rotta" hanno denunciato l'ipocrisia delle istituzioni italiane nel condannare il genocidio della Shoah mentre sostengono attivamente l'azione militare israeliana contro i palestinesi. Tuttavia, la manifestazione è stata segnata da momenti di tensione quando i manifestanti hanno tentato di superare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, causando il ferimento di almeno una persona.

Milano, bloccato corteo pro Palestina. La rabbia di due ragazze: 'scusateci se non abbiamo la carnagione bianca e gli occhi azzurri' pic.twitter.com/p0Cs5p82Gr — Local Team (@localteamit) January 27, 2024

Roma: Disordini durante un corteo anarchico

A Roma, un gruppo di circa 30 anarchici si è radunato nel quartiere Pigneto per protestare, imbrattando le vetrine di una banca e lanciando petardi contro la polizia. Due persone sono state fermate e saranno denunciate per i disordini causati. Lungo il percorso del corteo, diverse auto sono state danneggiate e imbrattate di vernice rossa, evidenziando la violenza che talvolta accompagna le proteste di questo genere.

Roma, cartello con su scritto '#Israele stato nazista' alla manifestazione pro-#Palestina nella #GiornatadellaMemoria pic.twitter.com/1FqChAgke2 — Local Team (@localteamit) January 27, 2024

Napoli: Sit-in pacifico organizzato da attivisti

A Napoli, il centro sociale "Mezzocannone occupato" ha organizzato un sit-in pacifico in piazza San Domenico Maggiore, sottolineando l'importanza di onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto e contrastare qualsiasi forma di antisemitismo e estremismo di destra. Gli organizzatori hanno ribadito il loro sostegno alla causa palestinese, ma hanno anche espresso il rifiuto dell'equiparazione tra antisemitismo ed antisionismo, sottolineando la necessità di distinguere la critica al progetto sionista dalla xenofobia.

Le manifestazioni del Giorno della Memoria in Italia sono state segnate da tensioni e disordini, evidenziando le profonde divisioni sul conflitto israelo-palestinese e la complessità del dibattito sull'antisemitismo e sull'antisionismo. Mentre alcuni gruppi hanno cercato di manifestare pacificamente il loro sostegno alla Palestina, altri hanno scelto la via della violenza e del vandalismo, mettendo in discussione il diritto di protestare in modo civile e responsabile.

