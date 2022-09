Elezioni 2022: se non vado a votare per tanti anni perdo il diritto di voto? Quali sono i rischi e le conseguenze dell'astensionismo e quando si perde il diritto di voto? Ecco cosa succede se non vai a votare alle elezioni e a chi va il voto.

Votare è prima di tutto un diritto del cittadino italiano, ma al tempo stesso è anche un dovere nei confronti della Repubblica. Esprimere la propria preferenza alle elezioni 2022 è importante per poter scegliere con criterio i propri rappresentanti in Parlamento, ma sempre più cittadini – negli ultimi anni – scelgono di non andare a votare. Che cosa si rischia?

Come sancito dall’articolo 48 della Costituzione italiana:

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Ne deriva che, ogni cittadino al compimento del 18esimo anno di età ottiene il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti in Parlamento (alla Camera e, da pochi anni, anche al Senato), ovvero la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica e istituzionale del Paese.

Che cosa succede se non vado a votare e a chi va il voto? Facciamo chiarezza e cerchiamo di capire quali sono le conseguenze per i cittadini che evitare di esprimere la propria preferenza alle elezioni 2022 o nei referendum.

Cosa succede se non vado a votare alle elezioni 2022

Il voto è un diritto e un dovere di ciascun cittadino italiano che ha compiuto la maggiore età, ma è obbligatorio andare a votare? Assolutamente no, la legge non prevedere l’obbligo di partecipazione attiva alla vita politica e istituzionale del Paese, ma concede a tutti i cittadini la scelta di votare o non votare alle elezioni.

Il fenomeno dell’astensionismo – ovvero il numero di persone che non si recano al voto in occasione di un determinato appuntamento (elezioni o referendum) – è in aumento negli ultimi anni.

Sono diversi i motivi che possono spingere una persona a non andare a votare: da un lato la perdita di fiducia nelle istituzioni; mentre dall’altro lato una forma di protesta contro il sistema che non garantisce la tutela dei diritti del cittadino. Ma non solo: una persona può non andare a votare anche per motivi strettamente personali, o semplicemente per disinteresse verso la politica.

Che cosa succedere se non voto alle elezioni 2022? Rischio di perdere il diritto di voto se non partecipo attivamente alla vita istituzionale del Paese per diversi anni? Sfatiamo alcuni miti e facciamo chiarezza.

Se non vado a votare perdo il diritto di voto? Facciamo chiarezza

Sempre più cittadini sono convinti che se non si va a votare per diversi anni si rischia di perdere il diritto di voto, con sospensione della tessera elettorale. In realtà non è così: anche se non vado a votare alle elezioni per tanti anni, non mi sarà tolto il diritto di voto, ma andrò semplicemente incontro a conseguenze politiche e istituzionali.

La Costituzione italiana, infatti, chiarisce che

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi d’indegnità morale indicati dalla legge.

Dunque, la non partecipazione alle elezioni o al referendum non comporta la perdita del diritto di voto, né alcuna altra limitazione per il cittadino. Se non vado a votare non rischio nulla, ma semplicemente perdo l’occasione di manifestare il mio pensiero e le mie preferenze politiche.

Nel momento in cui non vado a votare alle elezioni 2022, per esempio, il mio voto non andrà a nessun partito, ma saranno gli altri elettori attivi a scegliere i rappresentanti in Parlamento.

Quali sono le conseguenze politiche se non vado a votare

Se non vado a votare alle elezioni, quindi, non rischio assolutamente di perdere il diritto di voto e nemmeno di incorrere in sanzioni. Le uniche cause che portano alla perdita del diritto di voto sono legate a reati gravissimi, o alla perdita della capacità di intendere e volere.

Mentre sul piano giuridico non si rischia nulla, se non si va a votare si va incontro a conseguenze importanti sul piano politico.

Pensiamo, per esempio, a un referendum con quorum di validità: se non si reca alle urne almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto, questo referendum è nullo. Dunque, se non vado a votare rischio di influire sulla percentuale di quorum.

Diverso è il caso delle elezioni 2022, dove non è richiesto alcun quorum per la validità della tornata elettorale: in questo caso, se non vado a votare perdo semplicemente l’occasione di esprimere il mio voto, ovvero la mia preferenza.

Elezioni 2022: astensionismo, scheda bianca e nulla

Se un cittadino non ha intenzione di andare a votare alle elezioni 2022 per motivi personali quali protesta, perdita di fiducia o disinteresse, può decidere di recarsi alle urne senza esprimere alcuna preferenza. Come?

Per votare alle elezioni 2022 esistono diverse modalità: oltre a quella classica (ovvero esprimere la propria preferenza per partito o candidato), è possibile lasciare la scheda bianca o nulla.

La scheda bianca si verifica quando un elettore non esprime alcun voto alle elezioni: dunque il cittadino si è recato alle urne, ma non ha preferito alcun candidato. La scheda bianca è utile nei casi di referendum con quorum: nonostante il “non voto”, permette di raggiungere il numero minimo di persone che si recano a votare per sancire la validità del referendum stesso.

La scheda nulla, invece, si verifica quando l’elettore non rispetta le regole per la votazione: per esempio, compaiono scritte sulla scheda, appare la firma o il nome del cittadino, vengono espresse troppe preferenze, ecc. In questi casi il voto è nullo, ma il cittadino ha comunque partecipato alle elezioni.