Crisi di Governo, il Movimento 5 Stelle non vota la fiducia. Il premier Mario Draghi è al Quirinale per un incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Ecco tutte le ultime notizie.

Il Senato ha votato la fiducia al Governo sul Decreto Aiuti come era nelle attese. 172 i voti a favore, 39 i voti contrari e nessun astenuto. Come annunciato nella serata di ieri dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i senatori pentastellati non hanno preso parte al voto.

E sono stati assenti sia alla prima chiama che alla seconda chiamata.

Ed ora a provvedimento approvato ma con una frattura nella maggioranza, Mario Draghi è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due affronteranno tutti i temi legati a questa crisi di governo.

Decreto Aiuti: approvato al Senato ma non c'è più la maggioranza politica

Dopo il voto di astensione al Senato del Decreto Aiuti da parte del Movimento 5 Stelle, la maggioranza politica che sostiene il Governo non esiste più tanto che la crisi di governo è impossibile da evitare. Il Decreto Aiuti è stato approvato anche senza i voti dei senatori di riferimento di Giuseppe Conte vista l'ampia maggioranza che esiste in Parlamento per l'esecutivo.

Ma ovviamente si è aperto un problema di natura politica con il primo partito italiano alle elezioni del 2018 - e primo gruppo parlamentare prima della scissione di Luigi Di Maio - che ha deciso di non votare la fiducia ad un provvedimento proposto dal Governo Draghi.

Vediamo ora gli sviluppi possibili di questa situazione con la palla che ora passa nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Decreto Aiuti le parole della capogruppo del Movimento 5 Stelle

Non erano attese sorprese e non ci sono state dagli interventi in aula.

Oggi non partecipiamo al voto di questo provvedimento perché non condividiamo né parte del merito né il metodo.

Sono state le parole della capogruppo del M5S al Senato Maria Domenica Castellone, in dichiarazione di voto sul DL Aiuti che ha ribadito la linea del Movimento di non prendere parte al voto.

Draghi al Quirinale per riferire al Capo dello Stato Sergio Mattarella

Mario Draghi dopo avere preso atto del voto al Senato e dell'uscita dall'aula del Movimento 5 Stelle è al Quirinale per riferire al Capo dello Stato Sergio Mattarella la situazione.

Draghi nei giorni scorsi era stato chiaro dicendosi indisponibile ad un Governo Draghi bis senza il Movimento 5 Stelle e indisponibile anche ad una situazione in cui il suo governo possa andare avanti senza l'appoggio del Movimento fondato da Beppe Grillo.

Come noto il capo dello Stato Sergio Mattarella ha il compito di cercare di verificare se possa esistere ancora una maggioranza in Parlamento prima di deciderne un eventuale scioglimento anticipato.

Mattarella potrebbe prendere la decisione di inviare di nuovo Mario Draghi alle Camere per verificare se esiste ancora un maggioranza in grado di sostenere l'ex numero 1 della Banca Centrale Europea.

E qui potrebbe avvenire una situazione paradossale in base alla quale il Movimento 5 Stelle potrebbe anche decidere di votare di nuovo la fiducia al Governo Draghi visto che il dissenso dei pentastellati è limitato ad alcuni aspetti del Decreto Aiuti che non sono condivisi. Ma lo faranno? E Draghi accetterà? E gli altri partiti?

Draghi al Quirinale: quali sono le intenzioni del presidente del consiglio?

A questo punto occorrerà vedere quelle che sono le intenzioni del premier. E quali saranno le idee di tutti i partiti. Il premier infatti accetterebbe di proseguire come se nulla fosse successo con un nuovo voto di fiducia da parte del Movimento 5 Stelle? Difficile da dirsi al momento.

Avrà voglia di continuare a farsi logorare nel caso anche in altre situazioni simili per altri mesi?

Dato per scontato il sostegno del Partito Democratico e, come detto, di altre forze di ispirazione centrista, le due anime di governo del centrodestra, Lega e Forza Italia che atteggiamento avrebbero in Parlamento?

Perchè dovrebbero accettare un nuovo Governo Draghi quando potrebbero andare al voto e, come emerge da quasi ogni sondaggio, vincere le elezioni eventuali di ottobre? Proprio poi nel momento in cui il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sarebbero molto distanti dal presentarsi in alleanza.

Draghi al Quirinale: le opinioni dei leader di partito

Ci sono sempre i supplementari

avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ai cronisti che gli chiedevano se il Governo fosse finito.

Fuori dal perimetro della maggioranza del Governo Draghi c'è Fratelli d'Italia che ovviamente per bocca della sua leader Giorgia Meloni chiede elezioni subito. "Basta giochi di Palazzo, tutti a casa", sono le parole di Meloni.

Silvio Berlusconi sembra essere più della posizione "il governo può andare avanti anche senza i 5 Stelle". Matteo Salvini sembrerebbe essere più propenso per il voto.

Matteo Renzi (Italia Viva) in Senato: ”Mi appello a Draghi perchè rimanga”

Matteo Renzi di Italia Viva è intervenuto in Senato.

Il dibattito di queste ore non è stata una cosa seria. Al M5S dico che se uno apre una crisi in un momento di difficoltà ha pieno diritto di farlo. Non sarei credibile se dicessi il contrario. Se il M5S ha scelto di non votare la fiducia questo è legittimo e non è accettabile il disegno moralista di chi dice il contrario.

"Ma se si decide di non votare la fiducia - spiega Renzi - allora si firma la lettera di dimissioni dei ministri e dei sottosegretari. Io sono un estimatore del premier Draghi e con la stessa franchezza bisogna avere il coraggio di dire a Draghi che nulla giustifica oggi la fine del governo. Draghi deve continuare a fare il presidente del Consiglio perché serve all’Italia".

Presidente della Repubblica: la "moral suasion" di Mattarella

Naturalmente l'opera di moral suasion del Capo dello stato Sergio Mattarella potrebbe essere decisiva al fine di convincere il premier Mario Draghi a ripresentarsi in Parlamento per verificare di nuovo l'esistenza di una maggioranza che possa sostenere il suo governo fino al termine della legislatura.

Le prossime ore saranno decisive.