Mar Rosso, guerra alle porte e prezzi folli: rovina in arrivo? - L'opinione di Marcotti

Con la crisi nel Mar Rosso si fanno sentire i timori in merito a un possibile incremento inflazionistico e i prezzi dell'energia sono destinati ad aumentare ancora. Non è da escludere neppure l'escalation militare: cosa sta succedendo?

Tra fine novembre 2023 e metà gennaio 2024 gli attacchi nel Mar Rosso hanno dato inizio a una crisi che rischia di avere serie ricadute non solo in Medio Oriente. Aumentano i timori in Europa e Stati Uniti e gli effetti possono riguardare persino l'Italia, con un possibile aumento dei prezzi dell'energia e conseguenze rilevanti sull'inflazione. A fare chiarezza ci pensa l'esperto Giancarlo Marcotti: ecco a cosa porterà la crisi nel Mar Rosso.

Crisi nel Mar Rosso, cosa sta succedendo?

Gli attacchi Houthi nel Mar Rosso hanno comportato un brusco aumento dei prezzi per il trasporto dei container dalla Cina. Nel frattempo, il traffico nei principali porti italiani è diminuito ma aumenta l'apprensione per un possibile incremento dell'inflazione e del prezzo dell'energia. Il costo dei trasporti incide inesorabilmente sul prezzo finale e in un Paese come l'Italia in cui il carovita continua a farsi sentire, la sola idea di dover far fronte a spese folli mette in allarme l'opinione pubblica.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dato il via libera alla missione nel Mar Rosso, mentre gli Usa si sono detti pronti a un'operazione militare prolungata. Insomma, l'effetto domino si fa concreto e aumentano le preoccupazioni. Quali saranno le conseguenze della crisi che blocca il Canale di Suez? A cosa va incontro il nostro Paese? L'escalation militare è un'ipotesi reale e dobbiamo temere un allargamento del conflitto? Davvero, oltre all'incremento dei prezzi, la guerra potrebbe raggiungere il cuore dell'Europa? A dire la sua è Giancarlo Marcotti.

Quanto costa il trasporto dalla Cina? Allarme rincari in vista

Dalle indagini condotte da Ispi-Datalab, che ha analizzato l'impatto della crisi di Suez e le conseguenze future, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso avrebbero comportato un netto aumento dei costi dei carichi provenienti dalla Cina. In particolare, "tra la fine di novembre e il 18 gennaio 2024 il costo per trasportare un container tipico da Shanghai a Genova è più che quadruplicato, passando da 1.400 a 6.300 dollari".

Insomma, le conseguenze più rivelanti sembrano coinvolgere proprio l'Europa. E l'Italia non ne è esente, anzi... Escluse ormai le rotte del Canale di Suez, sono tagliati fuori anche gli approdi nel Mediterraneo. Ecco quindi che solo nell'ultimo mese i traffici verso i porti italiani solo calati fino a un massimo del 24%, rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Più favoriti, invece, i porti del Nord Europa, mandando in crisi la competitività del nostro Paese.

È proprio dal Canale di Suez che si approda nei porti italiani dopo un viaggio di 26 giorni. Con gli attacchi nel Mar Rosso, tuttavia, sempre più navi stanno cambiando rotta e preferiscono passare per Capo di Buona Speranza, in Sudafrica, arrivando a Rotterdam dopo 36 giorni. I dati parlano chiaro: il 21 gennaio del 2024 hanno attraversato il Mar Roso il 48% in meno di navi rispetto a un anno prima. Al contrario, il traffico lungo la rotta africana è aumentato del 78%.

A preoccupare sono anche i possibili rincari sul fronte dell'energia. Le navi fuggono dal Mar Rosso, oggetto degli attacchi Houthi, e mentre la risposta americana in Yemen comincia a farsi sentire, in Europa si teme per l'impennata dei prezzi. I primi rialzi riguardano il petrolio, con il self a 1,774 euro al litro. Stessa sorte per il gas: alla fine della seconda settimana di gennaio 2024, infatti, il metano è cresciuto di quasi il 4%, raggiungendo i 32 euro al Megawattora.

La mossa dell'Italia: ecco come corre ai ripari il nostro Paese

A delineare le prossime mosse dell'Italia è il ministro Tajani, spiegando che "stiamo proponendo con Francia e Germania una missione che possa garantire la sicurezza del traffico marittimo".

A chi teme che l'escalation militare si avvicini, il ministro degli Esteri precisa: "La missione vede un sistema di difesa che a mio giudizio deve essere forte, quindi in grado di abbattere droni e missili lanciati dagli Houthi". Quindi ha precisato: "La missione europea non credo che preveda attacchi in territorio yemenita perché non è mai successo, ma ci sarà una protezione militare molto forte e mi auguro con tutti gli strumenti necessari".

L'obiettivo della missione è difendere le "navi mercantili italiane", senza dimenticare il "crollo nel traffico mercantile". A tal proposito ha ricordato: "Noi siamo un Paese esportatore e abbiamo il dovere di difendere le nostre navi. Non facciamo la guerra a nessuno, ma difendere le nostre navi è un dovere della Repubblica e del Governo".