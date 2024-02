Chi è Cristiano Sodano? Il suo nome è ormai su tutti i quotidiani e i telegiornali in quanto si tratta del giovane killer che ha commesso una strage familiare a Cisterna di Latina. L'obiettivo era la ex fidanzata, ma hanno perso la vita la madre e la sorella della giovane. Ecco i dettagli.

Chi è Cristiano Sodano, l'uomo che ha ucciso la madre e la sorella della ex fidanzata

Cristiano Sodano ha solo 27 anni ed è un finanziere, al comando di un gommone, ovvero a capo di un’unità che prevede al massimo la presenza di tre persone. Il giovane è originario di Minturno, in provincia di Latina, ma di stanza ad Ostia, città metropolitana di Roma, presso la caserma del porto.

Come si legge sul Messaggero, i suoi colleghi lo hanno descritto come un ragazzo riservato, di poche parole, ma decisamente:

Più spigliato quando era fuori dal servizio, soprattutto con le ragazze.

Sodano vive insieme allo zio nel quartiere residenziale Q4, nella città di Latina. Subito dopo aver commesso il duplice omicidio ha confessato quanto accaduto e si è consegnato alla giustizia senza opporre resistenza.

Della sua vita privata, fatta eccezione per la relazione ormai finita con Desyrée Amato, 22 anni, non si sa nulla in quanto è una persona estremamente riservata che non si è mai aperta nemmeno con i colleghi.

Il duplice omicidio a Cisterna di Latina: dinamica, movente e vittime

Cristiano Sodano, ieri, 13 febbraio 2024, alle 18.00 circa, è stato il protagonista di un duplice omicidio a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, dove hanno perso la vita la madre della ex fidanzata, Nicoletta Zomparelli, 49 anni, e la sorella della ex fidanzata, Renée Amato, 19 anni.

Il bersaglio iniziale del 27enne non erano le vittime di questo terribile fatto di cronaca nera, ma la sua ex fidanzata. La giovane si è salvata dopo essersi rifugiata nel bagno della sua abitazione. La madre e la sorella della ragazza hanno perso la vita per salvare la 22enne. Sembra che Renée sia stata sparata perché ha fatto da scudo umano per salvare la sorella.

Non è ancora chiaro il movente ma quasi sicuramente Sodano non aveva accettato la fine della loro relazione. Tra le ipotesi non si esclude anche la pista della gelosia. Le due sorelle Amato, infatti, avevano una forte passione per il ballo, passione che l'assassino non accettava. Probabilmente la gelosia eccessiva del 27enne nei confronti della ex compagna a causa del ballo e la fine delle loro relazione, hanno scatenato la furia omicida di Cristiano Sodano.

Desyrée Amato non è mai uscita dal bagno in cui era rifugiata fino all'arrivo delle forze dell'ordine e delle ambulanze. La giovane fortunatamente sta bene ma è in profondo stato di choc.

