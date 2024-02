Daniela Di Maggio: chi è la mamma di Giogiò Cutolo, il giovane ucciso a Napoli

Età, lavoro, famiglia, chi è Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo che si batte per una riforma della giustizia minorile: suo figlio Giogiò è stato barbaramente ucciso a colpi di pistola lo scorso agosto a Napoli da un sedicenne, dopo essere intervenuto in difesa di un amico.

La mamma di Giovanbattista è stata invitata sul palco dell'Ariston nella serata del 6 febbraio, invitata da Amadeus, per assistere al tributo alla memoria del figlio: lei stessa ha spiegato il motivo dopo l'annuncio a sorpresa del conduttore di Sanremo.

Chi è Daniela Di Maggio

Daniela Di Maggio è la mamma di Giovanbattista Cutolo, barbaramente ucciso a 24 anni con tre colpi di pistola a piazza del Plebiscito a Napoli, davanti gli occhi degli amici e della fidanzata.

A togliergli la vita e un futuro più che promettente nel mondo della musica, un sedicenne, dopo una banale lite per un parcheggio, durante la quale Giovanbattista, chiamato Giogiò da parenti e amici, era intervenuto in semplice difesa di un amico.

L'impegno in favore di una riforma della giustizia minorile

Da quel giorno, Daniela Di Maggio, 54 anni - logopedista e counselor - si è attivata con grande dedizione chiedendo alle istituzioni di intervenire a favore di una riforma della legge sulla giustizia minorile perché “chi ha ucciso mio figlio deve essere processato come un adulto, il suo è stato un crimine efferato che va pagato senza nessuno sconto di pena. Come non ci sono sconti per il mio ergastolo, cominciato il 31 agosto” ha affermato con riferimento al giorno in cui suoi figlio ha trovato la morte dopo una serata passata in allegria a festeggiare il compleanno di un amico.

Nel chiedere una maggiore certezza della pena, ha sfilato per le piazze con tanto di megafono, ha parlato con la premier Giorgia Meloni ed è stata anche ospite di una puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

"Tu sei Napoli, non Mare fuori"

Sposata con Franco Cutolo - regista teatrale - ha anche una figlia di nome Ludovica che al funerale del fratello ha letto una commovente lettera dedicata al fratello, nella quale spiccano parole molto significative del rapporto con Napoli:

Io lo so che Napoli sei tu e non è ‘Mare Fuori', non è ‘Gomorra', non è ‘Il boss delle cerimonie.

Una vita piena di amore, di amici, e di passione per la musica: Giovanbattista Cutolo era un promettente musicista che suonava il corno nell’Orchestra Scarlatti Young a Napoli.

L’invito di Amadeus al festival è arrivato perché GioGiò aveva suonato nell'orchestra sinfonica di Sanremo. Lui quest'anno sarebbe venuto di nuovo lì, a suonare e ha fatto anche una masterclass con il primo corno dell'orchestra sinfonica di Sanremo ma purtroppo la mano barbara di quel killer non glielo permetterà mai più.

La donna ha poi aggiunto che era giusto quindi un tributo alla memoria nel tempio della musica, dove suo figlio si sarebbe trasferito se avesse passato l'audizione che doveva fare.

Così come sua figlia Lulù, la mamma di Giovanbattista evoca un'altra Napoli, diversa da quella che sembra tanto affascinare il grande pubblico delle fiction: