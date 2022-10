Direttore Generale di Banca d’Italia fino al febbraio dello scorso anno, quando è stato scelto da Mario Draghi per ricoprire il ruolo di Ministro dell’Economia, Daniele Franco rimane un’ipotesi anche per il nuovo esecutivo. Chi è Daniele Franco, dagli studi ai diversi ruoli ricoperti.

Chi è Daniele Franco? Oltre a essere stato il Direttore Generale di Banca d’Italia, a partire dal 12 febbraio 2021 è anche Ministro dell’Economia.

Dopo la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del 25 settembre, tra le possibili nomine figura anche lui. Il nuovo esecutivo, dunque, potrebbe dimostrare una certa continuità con il governo (tecnico) di Draghi, con Franco nuovamente a capo del Mef.

Chi è Daniele Franco, direttore generale di Banca d’Italia e Ministro dell’Economia

Nato a Trichiana, in provincia di Belluno, nel 1953, Daniele Franco ha una lunga carriera alle spalle. Specializzato in finanza pubblica, non desta stupore la decisione di Mario Draghi, del quale sarà il “fedelissimo”, di metterlo al capo del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il compito di Franco è far tornare i conti. E non sempre tale compito è stato accettato nel mondo politico: diventò celebre, per esempio, l’audio col quale Rocco Casalino promise una “mega vendetta” qualora non si fossero trovati i fondi necessari per il reddito di cittadinanza, oppure il ritardo della bollinatura della Ragioneria dello Stato per la Finanziaria del Governo Renzi nel 2014 (anche in questo caso, per mancate coperture e non solo).

D’altra parte, basta dare un’occhiata al curriculum di Daniele Franco per capire chi è e quanto la sua carriera possa rappresentare una vera e propria bussola per orientarsi nei conti dello Stato, tra debiti e pensioni, che non sempre tornano.

Chi è Daniele Franco: dagli studi all’assunzione in Banca d’Italia

Daniele Franco studia Scienze Politiche e consegue la laurea all’Università di Padova nel 1977.

Dopo la laurea prosegue prima con un master in organizzazione aziendale a Padova, e in seguito decide di spostarsi all’estero, conseguendo un altro master, il master of Science in economia all'Università di York, in Gran Bretagna.

Non trascorre molto tempo dall’esperienza di studio che Franco viene già assunto in Banca d’Italia: lo stesso anno del master vi comincia a lavorare. Un ruolo che non abbandonerà fino al 1994.

Leggi anche: Chi saranno i ministri del nuovo Governo? Meloni lavora alla squadra. I nomi dei papabili

Chi è Daniele Franco: dal 1994 al febbraio 2021

Nel frattempo, diversi sono i ruoli che ha ricoperto: da consigliere economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea, passando per l’esperienza come Direttore centrale dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali, fino alla nomina di Vice Direttore Generale della Banca d’Italia.

Ruolo che ricopre a partire dal maggio 2019 fino al dicembre dello stesso anno e dal 1° gennaio 2020 e che deve lasciare a partire al 12 febbraio 2021, quando viene annunciato tra i tecnici del Governo Draghi in veste di Ministro dell’Economia.