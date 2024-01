Danilo Toninelli: quanto guadagna l'ex deputato del Movimento 5 Stelle?

Quanto guadagna Danilo Toninelli? L'ex ministro, ex senatore ed ex deputato del Movimento 5 Stelle è tornato a fare l'assicuratore.

Negli ultimi giorni, si fa un gran parlare dell'ex deputato M5S Danilo Toninelli. L'uomo, tornato a fare l'assicuratore dopo 10 anni, lamenta un tenore di vita 'da fame'. Vediamo quanto guadagna e a quanto ammontavano i suoi stipendi da politico.

Danilo Toninelli: quanto guadagna l'ex deputato M5S?

Per ben dieci anni, Danilo Toninelli ha militato in politica, come senatore e deputato del Movimento 5 Stelle. L'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è tornato a svolgere il suo lavoro di sempre, l'assicuratore, ma ha lamentato stipendi insufficienti. La domanda sorge spontanea: quanto guadagna l'ex politico? Prima di vedere le sue retribuzioni attuali, diamo uno sguardo al passato.

Nei panni di senatore, Toninelli ha percepito un'indennità lorda di 11.555 euro, pari a 5.304,89 euro al netto delle imposte. A questa cifra, si devono aggiungere i classici benefit mensili: 3.500 euro di diaria, rimborso per spese di mandato pari a 4.180 euro e 1.650 euro forfettari per telefonia e trasporto.

Danilo ha incassato la stessa retribuzione anche durante l'incarico da ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ricoperto dall'1 giugno 2018 al al 5 settembre 2019, durante il primo Governo Conte. Nel 2019, la dichiarazione dei redditi dell'ex deputato era di 94.872 euro, assai maggiore di quella del 2013, pari a 46.996 euro.

Come esponente del Movimento 5 Stelle, Toninelli ha aderito al taglio dello stipendio, restituendo nel 2020 199.119,90 € totali, che corrispondono ad un taglio di 2.000 euro mensili dalla retribuzione.

Danilo Toninelli oggi: lo sfogo sui guadagni insufficienti

Dopo aver abbandonato la politica, Danilo Toninelli è tornato a svolgere la sua professione, l'assicuratore. Tramite la sua rubrica online Contro informazione, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle si è lamentato dei suoi guadagni. A quanto pare, gli stipendi attuali non sono sufficienti al mantenimento della sua famiglia. Ha dichiarato:

Io prima mangiavo il salmone, sapete noi fissati con la palestra... o mangiavo la bresaola. Cancellato tutto: un po’ perché non è più fattibile. Io non riesco a prendere neanche il tonno. Avete presente una scatoletta di tonno? Io prima prendevo quello in vetro... costava due euro e cinquanta! Adesso sono sette euro! Ragazzi, è una roba devastante.

Quanto guadagna Toninelli oggi? Al momento, non è dato saperlo. Considerando che quando era in politica non si lamentava delle retribuzioni, immaginiamo che percepisca uno stipendio inferiore agli 11.555 euro da ministro e senatore. In Italia, lo stipendio medio di un agente assicurativo è di 21.000 all'anno