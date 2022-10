Dario Scannapieco è l'ultimo nome a finire nella lista dei papabili ministri del prossimo governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni. Scannapieco è un economista italiano e attuale Amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Dopo il presunto rifiuto di Panetta per il ruolo di Ministro dell'Economia le prime indiscrezioni lo danno ora come principale indiziato a guidare il dicastero di via Venti Settembre. Ma perché il nuovo esecutivo pensa di affidargli il Ministero dell'Economia e delle Finanze?

Scopriamo carriera, curriculum e vita personale dell'economista.

Chi è Dario Scannapieco: breve biografia

Pur ricoprendo un incarico di grande spessore in pochi conoscono il nome di Dario Scannapieco.

Scannapieco nasce a Roma il 18 agosto 1967. Laureato in Economia e commercio all'Università LUISS di Roma, completa i suoi studi con un Master in business administration alla prestigiosa Università americana di Harvard.

Nel 1997 è entrato a far parte del "Consiglio degli Esperti" del Ministero del Tesoro. All'epoca il Direttore Generale del Tesoro era l'attuale Presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi. Per la sua vicinanza all'attuale Premier fu incluso tra i cosiddetti "Draghi boys", ovvero il gruppo di giovani economisti che seguirono Mario Draghi prima al Ministero del Tesoro e poi alla Banca d'Italia.

Nel 2002 assume il ruolo di direttore generale del Dipartimento Finanza e Privatizzazioni sempre al MEF.

Nel 2007 viene nominato vicepresidente della BEI (Banca Europea degli investimenti), mandato poi rinnovato per due volte sia nel 2013 che nel 2019.



Nel 2012 viene inoltre nominato anche Presidente del Consiglio di Amministrazione del FEI (Fondo europeo per gli investimenti), occupandosi del piano di investimenti per l'Europa (il c.d. piano Juncker).

Il 1 giugno 2021 è infine stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti.

La carriera politica

Scannapieco non risulta essere mai stato iscritto ad alcun partito politico né candidato. Il suo impegno nelle faccende politiche è sempre stato in qualità di tecnico.

Su di lui erano già circolate alcune voci circa un possibile coinvolgimento politico nel ruolo di Ministro del Governo Draghi ma Scannapieco avrebbe declinato l'offerta preferendo restare nel perimetro di un ruolo tecnico.

Per questa sua indipendenza, che gli attribuisce anche la capacità di resistere alle pressioni esterne della politica, fu poi nominato a capo di CDP proprio dal Governo Draghi.

Dario Scannapieco nella vita privata: moglie e figli

Sulla vita privata di Dario Scannapieco conosciamo poco, proprio in virtù della scarsa esposizione mediatica che ha tenuto per la sua intera carriera.

Sappiamo tuttavia che è sposato e ha due figli. È originario di Maiori, splendida città in provincia di Salerno sulla Costiera Amalfitana, territorio a cui è molto legato e dove passa abitudinariamente le sue vacanze estive.