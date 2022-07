Oggi sarà il giorno più lungo per il Governo Draghi. E' previsto oggi pomeriggio la votazione al Senato riguardo al Decreto Aiuti, ma già da stamattina era emersa l'ipotesi di un voto senza fiducia. Ipotesi già naufragata: per Draghi è l'unica via percorribile.

Oggi sarà il giorno più lungo per il Governo Draghi. E' previsto oggi pomeriggio la votazione al Senato riguardo al Decreto Aiuti, ma già da stamattina si saprà come andrà a finire per quello che già Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha descritto come "l'ultimo governo della legislatura".

Dalle 9:28 presso l'aula del Senato della Repubblica si tiene la discussione sul Dl Aiuti, e il Movimento Cinque Stelle, da ieri sera, ha deciso di non presentarsi, e quindi di astenersi dal voto.

Si limiteranno solo a questo: all'astensione. Ma già questo significa che col Governo Draghi avranno chiuso, definitivamente. E tutto questo per via della questione degli emendamenti su Superbonus e Reddito di Cittadinanza.

M5S: Castaldi: "Per noi non c’è nessuna crisi di governo, noi ci siamo"

Già a SkyTg24 il senatore del Movimento Cinque Stelle, Gianluca Castaldi, ha dichiarato che una crisi di governo non ci sarà:

"Per noi non c’è nessuna crisi di governo, noi ci siamo"

Non ci sarà nessuna crisi di governo perché quello che il Movimento Cinque Stelle vuole fare è di procedere solo all'astensione, non presentandosi al Senato per la votazione del Decreto Aiuti.

In effetti, come già segnalava Roberto Gressi, "il regolamento del Senato, a differenza della Camera, non consente di votare la fiducia e dire no al provvedimento".

Davanti a questa prospettiva, il rischio di un ritiro dei ministri, come accaduto alla fine del Governo Conte II da parte dei parlamentari di Italia Viva, non dovrebbe esserci.

Ma non ci dovrebbe essere comunque al rimpasto, per garantire qualche mese in più al Governo Draghi. E così anche la sostituzione dell'attuale ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ora a capo di Insieme per il Futuro.

Un'altra cosa chiara da parte del Movimento Cinque Stelle è anche questa:

"di fiducie ne voteremo tante altre”.

Draghi a Inca: voto di fiducia sul Dl aiuti come unica via percorribile

In molti speravano in un voto senza fiducia. Purtroppo l'ipotesi sembra destinata a naufragare. Voci del Governo hanno appena confermato il peggio.

Il Ministro D'Incà s'è visto rigettare l'opzione del voto senza fiducia dal presidente Draghi, il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul Dl aiuti.

Durante la seduta al Senato, erano corse delle voci in merito all'ipotesi, almeno per la votazione di oggi per il Decreto Aiuti, di non mettere il voto di fiducia. Erano voci vicine al ministro per i rapporti con il Parlamento, il pentastellato Federico d'Inca.

Nel caso in cui dovesse comunque venir posto il voto di fiducia, se alla votazione al Senato la maggioranza dovesse non raggiungere la quota sufficiente, o non dovesse venire garantita una maggioranza abbastanza larga, si creerebbero le basi per una crisi di governo.

Però rimarrebbe il problema degli emendamenti, in particolare quelli che hanno incassato il voto alla Camera. Anche in caso di votazione senza fiducia, tutti gli emendamenti, anche quelli a firma M5S, dovrebbero essere votati.

Si valuta infatti di procedere non solo al voto senza fiducia, ma anche all'accordo "blindato".

Con questo accordo il Governo dovrebbe riuscire ad ottenere il voto favorevole per il decreto, un via libera che però essere avvenire prima di dopodomani, altrimenti scatterebbe la decadenza.

Ma per questo via libera, i Cinque Stelle procederanno al voto soltanto sulle norme su cui sono a favore, e nient'altro. Nel caso delle norme su cui sono avverse, come il termovalorizzatore a Roma, potrebbero astenersi.

I partiti non ci stanno: riunione generale delle principali forze della maggioranza

I partiti della maggioranza non ne vogliono sapere di una crisi di governo, e già poco dopo l'inizio della seduta diverse forze politiche si sono riunite.

Tra le prime c'è Forza Italia. In videoconferenza, Silvio Berlusconi ha voluto riunire lo Stato Maggiore del partito, e valutare insieme ai capigruppo Annamaria Bernini e Paolo Barelli, e al coordinatore nazionale Antonio Tajani, tutti gli scenari possibili in caso di mancato voto dei pentastellati.

E nel caso in cui Draghi, dopo questo ultimo affronto, decidesse di salire al Colle, e di rassegnare le dimissioni.

Anche Italia Viva sta valutando tutti gli scenari, anche se uno dei suoi principali esponenti, Davide Faraone, è abbastanza deluso di questa mossa di D'Inca:

"È incredibile che il ministro D'Incà convochi una riunione dei capogruppo, all'insaputa di Draghi, per non porre la questione di fiducia."

E anche Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, trova il tutto abbastanza deludente, anche per il destino stesso della legislatura.

"La decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide. Noi oggi voteremo convintamente la fiducia"

Comunque vada, l'idea di un voto anticipato si fa sempre più realistica:

"se altri partiti si sfileranno, la parola tornerà agli italiani. E noi siamo pronti a prepararci per questa campagna elettorale".

Ricordiamo infatti che nessun partito ha dato il benestare per un ulteriore governo, compresa Forza Italia:

"Dopo Mario Draghi non sosterremo alcun governo."

E questo non farà altro che mettere in crisi anche l'attuale situazione finanziaria. Anche la Borsa di Milano ne sta risentendo. Solo l'accenno di questa ipotetica crisi di governo ha portato di prima mattina a registrare una flessione dell'1% sull'indice Ftse Mib, tra i peggiori oggi tra i listini europei.

E ad un aumento del Btp decennale, cresciuto di ben 14 punti percentuali, e con rendimento al 3,26%. Se dovesse scattare la crisi di governo, gli effetti sarebbero ancora più devastanti.