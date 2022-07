Il Decreto Aiuti ha incassato la fiducia alla Camera, e ora passa al Senato. Ma ancora non si placa la polemica per le modifiche proposte e fatte approvare per il Superbonus e per il Reddito di Cittadinanza, ormai i due principali provvedimenti bandiera del Movimento Cinque Stelle.

Se da una parte è stato possibile ottenere lo sblocco delle cessioni del credito, dall'altra è il M5S ha dovvuto incassare la nuova limitazione in merito alle offerte lavorative che puoi rifiutare come percettore RDC.

E nonostante lo sblocco delle cessioni del credito, il Governo Draghi non sembra interessato a cambiare idea sulla sua decisione di non condere più alcuna proroga per il Superbonus. Inevitabile sarà un nuovo scontro tra Governo e M5S, e forse un nuovo ultimatum.

Intanto però sono state approvate diverse modifiche nel decreto Aiuti, e non solo sul Superbonus, ma anche su Reddito di Cittadinanza, bollette e rottamazione delle cartelle esattoriali. In tutti i casi, per le famiglie italiane è stata una svolta, anche se non sempre in positivo.

Decreto Aiuti: novità sblocco delle cessioni per Superbonus

Il Decreto Aiuti si prefigura come un provvedimento maxi che va ad aiutare famiglie e imprese con un supporto finanziario di oltre 17 miliardi di euro. Al suo interno sono stati aggiunti anche degli emendamenti atti a modificare Superbonus, Reddito di Cittadinanza, bollette e la proposta del termovalorizzatore a Roma.

Nel caso del Superbonus 110%, la modifica principale col Decreto Aiuti è stata riguardo alle cessioni del credito. Pur rimanendo sempre entro un un massimo di quattro cessioni, il Governo ha dato parere favorevole ad un'estensione della platea di riferimento. Oltre a banche e istituti di credito, potranno effettuare la cessione anche:

partite IVA,

attività di impresa di tipo commerciale,

imprese di tipo artigianale,

imprese di tipo professionale.

Tale modifica è retroattiva. Se il Decreto Aiuti supererà il voto al Senato, previsto il 15 luglio, tutti coloro che hanno vecchi crediti bloccati potranno richiederli.

Al tempo stesso le banche potranno liberare maggior capienza fiscale, dal momento che già molti istituti bancari hanno dovuto apporre dei freni in merito alle richieste di crediti in cessione, dopo la scoperta dello sforamento del budget di 33,4 miliardi di euro.

E contrariamente a quanto sperato dal M5S, l'esecutivo non ha voluto assolutamente concedere alcuna proroga in merito al Superbonus, pertanto varranno al momento le attuali scadenze per unifamiliari e condomini.

Passa l'emendamento di Forza Italia per il Reddito di Cittadinanza

Grossa sconfitta per il M5S è stata nell'approvazione della seguente modifica all'RDC nel testo del Decreto Aiuti: in caso di rifiuto di un'offerta lavorativa da parte di un privato, questa verrà conteggiata al pari di una proposta dal Centro per l'Impiego. Prima di questa modifica potevi subire:

una limitazione dell'assegno del Reddito di Cittadinanza in caso di rifiuto di una proposta lavorativa dal Centro per l'Impiego,

del Reddito di Cittadinanza in caso di rifiuto di una proposta lavorativa dal Centro per l'Impiego, la sospensione dell'RDC nel caso di due offerte rifiutate dal CpI.

Con questa modifica, ora anche le proposte di aziende o soggetti "privati" faranno conteggio, perché il datore di lavoro potrebbe segnalare il rifiuto della sua offerta lavorativa al CpI, e ti potrebbero portare alla sospensione del beneficio dopo tre "no".

Questa proposta viene da un emendamento di Forza Italia, firmato da vari esponenti della coalizione di centro-destra e del gruppo Misto, quali Maurizio Lupi, Riccardo Zucconi, Rebecca Frassini, Paolo Zangrillo, Lucia Scanu e Manuela Gagliardi.

Questa, come la proposta del termovalorizzatore, ha scatenato una bufera all'interno della maggioranza parlamentare, e probabilmente sarà motivo di un'ulteriore bagarre parlamentare nei prossimi giorni.

Decreto Aiuti, 7 miliardi per bollette: novità in arrivo per addizionale IRPEF e tasse

Un emendamento del Decreto Aiuti, che invece ha incontrato il bene placet di tutti i partiti, è stato il finanziamento di 7 miliardi per il contenimento del caro bollette.

Per molte famiglie sarà una svolta: anche per il terzo trimestre si potrà contare su un potenziale "calmierato" di luce e gas.

Oltre a ciò, col Decreto Aiuti il governo Draghi darà l'ok a Comuni e Province ad usare i proventi di multe e parcheggi per il pagamento delle bollette energetiche di scuole, impianti sportivi, e per lo stesso servizio di illuminazione pubblica. Oltre a ciò, si potrà provvedere al taglio della TARI con gli avanzi di gestione del 2020-2021.

Purtroppo questi tagli e coperture hanno un rovescio della medaglia. Se varato, il Decreto Aiuti obbligherà tutte le città metropolitane che si trovano in dissesto finanziario a procedere all'aumento dell'addizionale IRPEF e delle tasse di imbarco. Una bella svolta per le famiglie che vi risiedono.

Se non altro, tra le novità del Decreto Aiuti, c'è il fatto che addizionale IRPEF e tasse d'imbarco avranno un tetto:

0,4% , massimo 1,2% nel caso dell'addizionale;

, massimo nel caso dell'addizionale; 3 euro nel caso delle tasse.

Novità su rottamazione cartelle esattoriali e rate non pagabili

Col Decreto Aiuti arriva la svolta per tutti coloro che hanno da provvedere al pagamento delle cartelle esattoriali. Se prima la rottamazione era limitata a debiti erariali fino a 60.000 euro, la novità del Decreto Aiuti permetterà di accedere alla rateizzazione delle cartelle anche con debiti fino a 120.000 euro.

In questo caso il pagamento potrà essere dilazionato fino a 10 anni, per un massimo di 72 rate. Si potrà accedere ad un'ulteriore dilazione del pagamento, fino a 120 mesi, soltanto se si ha modo di "documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà". Ovvero presentando il proprio ISEE in corso di validità.

Con questa nuova disposizione, inoltre, il numero di rate non pagate sale da 5 a 8. Oltre l'ottava rata, il piano di rateizzazione decade, e si dovrà provvedere al pagamento in un'unica soluzione.