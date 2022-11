Il mondo del web è un'arma a doppio taglio, a volte può stare dalla tua parte a volte invece può farti sprofondare. Ogni azione comune o legge ormai passa dagli utenti Social e non ha avuto sconti il primo Decreto legge anti-rave del governo Meloni. Con una sottile ironia che genera anche spunti di riflessione sulla natura della norma, la low cost irlandese Ryanair esprime un suo parere sulla norma.

Decreto anti-rave, l'ironia del web che fa riflettere: ecco il post di Ryanair

Non c'è stato bisogno di un giudice o di un pool di avvocati per far scattare la polemica o per ironizzare sulla norma anti-rave, ma solo un po' di osservazione. Sulla pagina Twitter italiana della compagnia aerea è apparso un post in cui è raffigurato un volo di linea con una lunga coda di passeggeri. Nella descrizione è scritta una brevissima frase: n° passeggeri: 51. Seguito dall'hashtag rave party. È chiaro che il tweet è solo ironico e anche un po' provocatorio in quanto si tratta comunque di una compagnia privata che in maniera assolutamente legale si occupa di trasporto pubblico. Per farla breve, nessuno occupa in maniera irregolare i posti a sedere oltre il limite previsto dalla compagnia aerea. Se anche a bordo del volo ci fossero oltre 1.000 posti sarebbe tutto nella norma.

Ryanair ironizza ma la Meloni e Piantedosi giocano in difesa

Il post pubblicato da Ryanair voleva piuttosto far ridere i suoi follower ma anche sottolineare come la norma anti-rave possa essere interpretata male e sia abbastanza vaga. Il nuovo articolo 434-bis del Codice Penale va a modificare l'articolo 633 del C.P ed introduce il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. A far discutere è la soglia massima introdotta: 50 persone. Giorgia Meloni e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi hanno già spiegato che questa norma non vuole assolutamente impedire alle persone di manifestare il proprio dissenso contro l'operato del governo e si applica in questi casi solo ad eventi come i Rave Party.

Una norma vaga e forse incostituzionale

I dubbi sulla norma erano stati sollevati dal professor Vittorio Manes, che aveva affermato:

"Ogni adunanza di più di 50 persone su terreni o edifici altrui pubblici e privati potrebbe ricadere nel reato previsto dal decreto. Anche riunioni non autorizzate a carattere politico, educativo o sportivo, tanto per fare degli esempi".

E anche dalla ex presidente della Corte Costituzionale Giovanna Maria Flick perché nella Costituzione le limitazioni sono concesse solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica mentre non si fa cenno a pericoli per l’ordine o per la salute pubblica. Al momento Giorgia Meloni ha dichiarato che la norma resterà in vigore e non si faranno passi indietro. C'è la possibilità però che le pene possano passare da un massimo di 6 anni di reclusione ad un massimo di 4 anni e che venga eliminata la possibilità di fare intercettazioni telefoniche. Nulla cambia per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie.