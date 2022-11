Uno dei primi provvedimenti del nuovo governo a guida Meloni sta già facendo molto discutere. Il decreto, volto a bloccare e prevenire i cosiddetti rave party, ha provocato accese discussioni circa le norme introdotte per arginare il fenomeno. E ora sembra che anche il governo, a sole 48 ore dall'approvazione in Consiglio dei Ministri, sia pronto ad apportare alcune modifiche. Gli accorgimenti potrebbero riguardare in particolare le tanto discusse intercettazioni.

Ecco le modifiche che potrebbero essere apportare al decreto.

Decreto anti-rave, allo studio modifiche su intercettazioni e non solo

I temi sollevati, non solo dalle opposizioni ma anche da costituzionalisti e giuristi, su alcune criticità del decreto anti-rave emanato dal governo sono in particolare due: l'eccessività della pena e la genericità della norma.

Al primo argomento, quello dell'eccessività delle pena, è inoltre legato un altro tema terreno di dibattito, ovvero quello delle intercettazioni. Infatti con la pena prevista che comporta una reclusione dai 3 ai 6 anni scatta in automatico la possibilità di disporre delle intercettazioni (che sono previste come automatismo per reati che presentano pene di almeno 5 anni di reclusione).

La genericità del decreto ha invece preoccupato molti sulla possibile applicazione del testo anche in fattispecie diverse da quelle originariamente previste e intese dal governo.

Pene ridotte e norme più specifiche per i rave-party

Nonostante le smentite iniziali sui punti contestati ora anche il governo si interroga sui correttivi da adottare per non rischiare effetti indesiderati del decreto. A tracciare la linea è Francesco Paolo Sisto, esponente di Forza Italia nonché vice-Ministro della Giustizia.

Sisto ammette l'esigenza di evitare possibili applicazioni del decreto che possano ledere la libertà di manifestazione. E anche sull'utilizzo delle intercettazioni un passo indietro sembra in vista.

Queste le parole del vice-Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto:

Bisogna evitare a tutti i costi che questa norma possa essere applicata alla legittima manifestazione di dissenso, da quella sindacale a quella scolastica. Su questo dovremmo essere attenti e fare in modo che questo epilogo non ci sia. Basterà abbassare la pena sotto i cinque anni e le intercettazioni non saranno consentite. [...] Bisogna tipizzare la fattispecie dei rave-party da punire, per evitare che quella appena approvata da norma di garanzia si trasformi in norma di polizia.

