Decreto Milleproroghe 2024, le misure: dalle pensioni allo smart working

Dopo la Manovra, già approvata in Senato e adesso al vaglio della Camera, è il turno del decreto Milleproroghe 2024. Il Consiglio dei Ministri è attesto per giovedì 28 dicembre, ma alcun misure sono già ipotizzabili.

Decreto Milleproroghe 2024: che misure conterrà?

Giovedì 28 dicembre 2023 è atteso il Consiglio dei Ministri che deciderà i dettagli del decreto Milleproroghe 2024. Sono diverse le misure attese, alcune delle quali saranno disattese: dalla proroga del superbonus agli scaglioni Irpef, passando per le pensioni e lo smart working.

Anche se le prime conferme arriveranno soltanto dopo il Consiglio dei Ministri, qualche idea sulle misure che verranno approvate possiamo comunque farcela. Il superbonus sembra destinato a non ottenere la proroga che in molti sognavano. Guido Liris di Fratelli d’Italia ha ammesso che potrebbero esserci delle "difficoltà", mentre il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti suggerisce: "Aspettiamo e vediamo".

E' bene sottolineare che senza proroghe, il superbonus, già passato dal 110 al 90%, scenderà al 70% e resterà attivo solo per i condomini. Al momento, in Italia ci sono più di 30mila cantieri aperti, molti dei quali rischiano il blocco. Al momento, l'unica soluzione potrebbe essere un Sal straordinario senza proroghe né oneri.

Decreto Milleproroghe 2024: dalle pensioni allo smart working

Nel decreto Milleproroghe 2024 ci saranno misure importanti anche sulle pensioni. Mentre l'esecutivo punta a innalzare l'età pensionistica dei medici a 72 anni, i camici bianchi hanno già fatto diversi scioperi per opporsi a questa decisione. Per il momento, il Governo ha fatto dietro front, ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha già annunciato che se ne riparlerà “nei prossimi mesi”.

Anche sul versante smart working sembra che non ci saranno buone notizie. Per ora, il decreto Anticipi l'ha prorogato fino al 31 marzo 2024 solo nel settore privato e per i genitori di minori under 14 e i lavoratori fragili. Per tutti gli altri scade il 31 dicembre 2023.

Infine, il Consiglio dei Ministri dovrà esprimersi anche sul pacchetto fiscale, a partire dal decreto per l’attuazione della riforma dell’Irpef, i cui scaglioni scendono da quattro a tre.