Ancora guai per Gerard Depardieu, di cui negli ultimi tempi si sente parlare più per i suoi problemi giudiziari e non tanto per i suoi lavori sul piccolo e grande schermo. Dopo essere stato convocato dalla polizia, Depardieu è in stato di fermo con l’accusa di violenza sessuale. Ecco cos’è successo.

Depardieu in stato di fermo: ecco perché

Stando a quanto reso noto dai media francesi, il celebre attore è stato convocato in commissariato nella mattinata di lunedì 29 aprile in vista della decisione di porlo in stato di fermo in seguito alle accuse di violenze sessuali rivolte a lui da due donne. Depardieu è stato convocato per essere interrogato dalla polizia sui due casi che lo riguarderebbero. I casi di molestie sarebbero stati perpetrati sul set e risalirebbero al 2014 e 2021.

Hélène Darras è una delle attrici che lo accusa. A sua detta, durante le riprese del film “Disco”, sarebbe stata molestata da Depardieu. La sua testimonianza lascia poco spazio ai dubbi:

Mi squadrò come se fossi un pezzo di carne. Poi venne da me e mi posò le mani sui fianchi e sul sedere.

L’attrice avrebbe subito messo le cose in chiaro, rifiutando qualsiasi avances, ma il collega – stando a quanto ha racconto Darras – ha “continuato a palpeggiarmi tra un ciak e l’altro”.

All’epoca dei fatti era solo all’inizio della sua carriera e, per paura di avere ripercussioni sul lavoro, ha scelto di non denunciare. L’altra attrice coinvolta, invece, era Emmanuelle Debever. Nel dicembre 2023, proprio nel giorno in cui la tv France 2 ha trasmesso le sue accuse a Depardieu, si è suicidata gettandosi nella Senna.

Persino una giornalista spagnola ha sporto denuncia nei confronti del famoso attore francese. Intanto scoppia la polemica per le parole del presidente francese Emmanuel Macron, secondo il quale si sarebbe scatenata una caccia all’uomo nei riguardi di Depardieu. L’attore, intanto, continua a negare ogni accusa.

