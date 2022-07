Il governo Draghi ha dato le sue dimissioni e, dopo 522 giorni di mandato, il Presidente ha deciso di recarsi dal Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha predisposto lo scioglimento delle camere per il 25 settembre 2022.

A settembre, quindi, saremo chiamati nuovamente ad esprimere il nostro voto, ma chi scegliere? Il governo Draghi fino ad ora aveva svolto il suo lavoro egregiamente. Un governo tecnico appoggiato proprio da quei partiti che ieri lo hanno sfiduciato.

Alcuni di loro, però, dopo aver lanciato il sasso hanno subito colto l'occasione per nascondere la mano, come il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi:

Non abbiamo nessuna colpa per quello che è successo, nessuna. Le sue dimissioni non erano necessarie, perché noi non abbiamo votato contro, ci siamo solo astenuti. E abbiamo anche detto a lui, ancora nella mattinata di giovedì, che eravamo disponibili a riaprire alla Camera una discussione sul da farsi. Ma lui è stato irremovibile. E sa perché? Perché, diciamolo, si era stufato. Non ne aveva più voglia e ha colto l’occasione per andarsene...