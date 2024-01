Chi era Dino Grandi e cosa ha fatto: la vera storia del personaggio de "La lunga notte"

Dino Grandi è una figura storica italiana che ha avuto un ruolo cruciale nella caduta del regime fascista di Benito Mussolini. La sua azione decisiva il 25 luglio 1943 segnò una svolta significativa nella storia italiana.

La sua vita e le sue azioni sono state recentemente rievocate nella fiction "La lunga notte", un importante approfondimento storico che offre una nuova prospettiva su questo personaggio.

Chi era Dino Grandi

Nato a Mordano nel 1895, Dino Grandi crebbe in una famiglia benestante romagnola. Dopo aver studiato giurisprudenza all'Università di Bologna, si avvicinò alla politica, iscrivendosi al Fascio di combattimento di Bologna.

Rapidamente assunse ruoli di rilievo all'interno del movimento, diventando direttore del settimanale "L'Assalto" e ottenendo incarichi importanti nella struttura del partito.

leggi anche: Ecco qual è la suggestiva location della miniserie "La lunga notte - La caduta del Duce"

La carriera politica di Dino Grandi

La carriera politica di Grandi lo vide ricoprire diversi incarichi di rilievo. Fu sottosegretario all'Interno, agli Esteri, e successivamente ministro degli Esteri. Dal 1929 al 1932 guidò il ministero degli Esteri, per poi diventare ambasciatore d'Italia nel Regno Unito fino al 1939. In seguito, ricoprì il ruolo di ministro della Giustizia e presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Dino Grandi presentò l'ordine del giorno che portò alla destituzione di Mussolini durante la riunione del Gran consiglio del fascismo del 24-25 luglio 1943. Questa azione ebbe un impatto decisivo sul corso degli eventi, segnando la fine del regime fascista. La votazione sull’ordine del giorno vide 19 voti a favore della sfiducia a Mussolini, 7 contrari e un'astensione.

La missione in Spagna e la fine della carriera politica

In seguito, Grandi fu inviato in Spagna per stabilire contatti con gli Alleati, ma il suo tentativo risultò infruttuoso. Con la resa dell'Italia l'8 settembre 1943, e il veto di Franklin Delano Roosevelt alla sua candidatura per nuovi incarichi, la carriera politica di Grandi si concluse.

Sposato con Antonietta Brizzi, una donna sofisticata e colta di origini bolognesi, Grandi ebbe due figli, Franco e Simonetta. La sua vita privata, seppur meno documentata, giocò un ruolo importante nel suo percorso personale e professionale.

Che fine ha fatto Dino Grandi?

Dopo il decisivo ruolo svolto nella caduta del regime fascista, la vita di Dino Grandi prese una direzione inaspettata. Terminata la sua carriera politica in seguito al veto degli Alleati sulle sue future nomine, Grandi lasciò l'Italia. Trovò rifugio prima in Spagna, poi in Portogallo e infine in America Latina, stabilendosi per un lungo periodo in Brasile.

Questo periodo di esilio fu segnato da una distanza dalla politica attiva, con Grandi che visse una vita relativamente appartata. Negli anni Sessanta, decise di fare ritorno in Italia, stabilendosi nelle campagne di Modena prima di trasferirsi a Bologna nel centro storico.

Qui trascorse gli ultimi anni della sua vita, lontano dai riflettori e dall'attenzione pubblica che avevano caratterizzato i suoi anni in politica. Grandi morì nel 1988 a Bologna, poco prima di raggiungere i 93 anni, lasciando un'eredità storica complessa e un segno indelebile nella storia italiana. La sua sepoltura al cimitero monumentale della Certosa di Bologna rappresenta un luogo di memoria per questa figura della storia del Novecento italiano.

Dino Grandi rimane una figura storica di grande rilievo, il cui impatto sulla storia d'Italia è indiscutibile. La sua azione politica e la sua decisione coraggiosa di opporsi a Mussolini hanno contribuito in modo significativo alla caduta del fascismo in Italia, aprendo la strada a una nuova era per il Paese.