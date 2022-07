Crisi di Governo: da Letta e Renzi arriva il sì convinto alla fiducia a Draghi. Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle in riunione per decidere sulla fiducia. Giorgia Meloni dall'opposizione attacca. Scopri tutto nell'articolo.

Il discorso di Mario Draghi della mattinata di mercoledì 20 luglio al Senato ha provocato già le primissime reazioni.

Appoggio convinto da Partito Democratico di Enrico Letta, Insieme per il Futuro di Luigi Di Maio e Italia Viva di Matteo Renzi. Riunioni costanti nel centrodestra e nel Movimento 5 Stelle. Dall'opposizione Giorgia Meloni attacca.

Crisi di Governo: è iniziato il dibattito al Senato, Pier Ferdinando Casini tra i primi intervenuti

Dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio Mario Draghi nell'aula del Senato è iniziato il dibattito con, tra gli interventi principali, quello di Pier Ferdinando Casini. In questa fase dei lavori l'aula del Senato non è decisamente piena visto che tante forze politiche stanno effettuando riunioni per affinare le posizioni in vista del dibattito del pomeriggio. Analizziamo le prime reazioni.

Crisi di Governo, Matteo Renzi (Italia Viva): "Voteremo convintì sì alla fiducia"

Matteo Renzi di Italia Viva in questi giorni ha attivato anche una petizione per "convincere" Mario Draghi a rimanere a Palazzo Chigi. E ovviamente Renzi è tra i primi a esporsi:

Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti sì alla fiducia. E' un discorso tosto, duro e ci sta. Ora la domanda è che fa Conte? Che fa Salvini? Ha ragione Draghi a dire che "non ci sto a una fiducia di facciata". O mi date fiducia per bene e governo per 10 mesi o abbiamo finito qui. Si fa chiarezza in ogno modo, se come diciamo con noi, avanti con Draghi che serve al paese. Se qualcuno vuole andare alle elezioni lo dice, questa esperienza è finita, almeno si fa chiarezza.

Renzi afferma che in questi giorni è stato impegnato per aumentare la pressione popolare "perchè si capisca che Draghi è basilare per il paese. La mobilitazione ha aiutato la riflessione senza quello non saremmo nemmeno qui e si sarebbe dimesso in modo irrevocabile".

Renzi sottolinea che Draghi ha rilanciato i suoi punti: "Se il patto si va regge si va al 2023. Se il patto non si fa si vota. Noi con Conte non possiamo andare alle elezioni insieme. Questo caos l'ha creato il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. A me non interessa che Conte vada a casa mi interessa che Draghi resti a Palazzo Chigi. Vediamo chi la vota, chi non la vota e come lo giustifica chi non vota la fiducia".

Crisi di Governo, Luigi Di Maio: “Chi non vota la fiducia volta le spalle agli italiani”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ex esponente del Movimento 5 Stelle, e ora leader dei gruppi di Insieme per il Futuro sottolinea che

Il discorso del presidente Draghi è stato ineccepibile, concreto, lungimirante. Adesso non ci sono più scuse: chi non vota la fiducia al governo volta le spalle agli italiani. Adesso non servono giochini, ma occorre agire con grande senso delle istituzioni.

Crisi di Governo, Enrico Letta: “Convinti ancora di più della fiducia dopo avere ascoltato Draghi"

Enrico Letta, leader del Partito Democratico, tra i più convinti sostenitori del presidente del consiglio pubblica sui social un messaggio equivocabile:

Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la fiducia al governo Draghi siamo ancora più convinti di farlo dopo averlo ascoltato.

Crisi di Governo: il Movimento 5 Stelle in riunione"

Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, al Senato si sono riuniti i vertici del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. E' noto che la posizione del Movimento 5 Stelle è estremamente critica con il Governo Draghi e dalla loro uscita dall'aula in occasione dell'approvazione del DL Aiuti sono scaturite le dimissioni del premier.

Ora il leader del M5s Giuseppe Conte sta incontrando i senatori del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama.

Quella del Movimento 5 Stelle è una delle prese di posizione più attese e più in dubbio.

Crisi di Governo, Carlo Calenda: “Agenda di Draghi è l'unica che tiene insieme il paese"

Carlo Calenda, leader di Azione, spiega che a suo avviso l'agenda di Mario Draghi è l'unica che tiene insieme il paese. Per Calenda "destra e sinistra non sono in grado di Governare. Serve una coalizione Ursula, di ispirazione liberal socialista che tenga dentro tutte le forze europeiste".

Ad esempio, spiega Calenda, in Europa Partito Democratico e Forza Italia sono alleate. L'agenda Draghi è quella che noi vogliamo, puntiamo a non fare vincere ne destra ne sinistra e andare avanti con Draghi.

Crisi di Governo, Lega e Forza Italia in costante contatto ed è al via un vertice nella residenza romana di Silvio Berlusconi

Il discorso di Mario Draghi ha aperto profonde riflessioni nel centrodestra. E c'è molta attesa per le decisioni che prenderanno Lega e Forza Italia. Tentate dal voto e tentate da portare a termine l'esperienza di governo.

In questi minuti è ai nistri di partenza un incontro a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi un incontro di approfondimento dei vertici del centrodestra di governo per decidere come comportarsi sulla fiducia.

Dopo il discorso di Draghi, Salvini, ha avuto colloqui con amministratori locali, imprenditori, rappresentanti di categorie professionali e sindacali.

Crisi di Governo: l'attacco di Giorgia Meloni: "Draghi di fatto pretende i pieni poteri"

Intanto dall'opposizione del Governo Draghi Giorgia Meloni attacca sui social network

Ecco cosa scrive la leader di Fratelli d'Italia: